Киев Цифровой интегрировался с "Дія". Теперь забрать эвакуированный автомобиль будет проще.

Цифровые приложения страны объединились. В приложении “Киев Цифровой” теперь доступен шеринг водительского удостоверения и техпаспорта. Это значит, что водители смогут быстрее выкупить эвакуированное авто.

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Как это работает

После эвакуации авто вам поступит push-уведомление. Откройте его и нажмите «Получить автомобиль». Добавьте водительские документы через “Дію”. Укажите дату, когда заберете автомобиль. Заплатите штраф. Получите QR-код для возврата авто.

Чтобы поступило уведомление, укажите номер авто в профиле приложения “Киев Цифровой”. В противном случае нужно нажать кнопку «К» внизу главного экрана, выбрать сервис «Эвакуация», «Проверить автомобиль» и ввести номер авто.

Раньше, чтобы забрать эвакуированную машину, нужно было фотографировать документы и ожидать решения инспектора. С Дією «услуга» стала почти автоматической.