Концепт-кар раскроет видение "Мерседес-Бенц" по поводу ведущих инноваций, дизайна и цифрового опыта в своем классе.

На грядущем автосалоне IAA-2023, который пройдет в Мюнхене в начале сентября, будет представлен концепт-кар начального сегмента для Mercedes-Benz. Больше о концепт-каре ничего не известно.

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Mercedes-Benz в Аптекарском дворике мюнхенской резиденции с 5 по 10 сентября покажет также ряд других новинок. Среди них – премьера E-Class All-Terrain, в гибридной версии с возможностью подзарядки. Также здесь будет закамуфлированный электрический серийный Mercedes-Benz G-класса. На выставке будут представлены новейшие модели EQA, EQB и EQV, суперспорткар Vision One-Eleven.

От павильона "Мерседес-Бенц" можно будет прокатиться на 30 электрических и электрифицированных моделях, в том числе на концепте VISION EQXX. Это будет первая возможность для общественности попробовать эту модель с запасом хода более 1200 километров.