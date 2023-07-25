Концепт-кар розкриє бачення "Мерседес-Бенц" щодо провідних інновацій, дизайну і цифрового досвіду у своєму класі.

На майбутньому автосалоні IAA-2023, який пройде в Мюнхені на початку вересня, буде представлений концепт-кар початкового сегменту для Mercedes-Benz. Більше про концепт-кар нічого не відомо.

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Mercedes-Benz в Аптекарському дворику мюнхенської резиденції з 5 по 10 вересня також покаже ряд інших новинок. Серед них – прем’єра E-Class All-Terrain, в гібридній версії з можливістю підзарядки. Також тут буде закамуфльований електричний серійний Mercedes-Benz G-класу. На виставці будуть представлені нові моделі EQA, EQB і EQV, суперспорткар Vision One-Eleven.

Від павільйону "Мерседес-Бенц" можна буде покататися на 30 електричних та електрифікованих моделях, в тому числі на концепті VISION EQXX. Це буде перша можливість для громадськості випробувати цю модель з запасом ходу понад 1200 кілометрів.