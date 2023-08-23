Модель 540 K 1937 року випуску для тодішнього короля Афганістану отримала найвищу нагороду на престижній виставці суперкарів Pebble Beach в США.

Цей Mercedes-Benz 540K замовив у травні 1937 року Мохаммед Захір Шах, який тоді перебував на королівському троні Афганістану. Через три місяці король отримав автомобіль, їздив ним до того часу, допоки машину не виклянчив зять. Той з королівською дочкою жив у Великій Британії, куди у 1950 році й відправився автомобіль.

Щоправда, через три роки подарована цяцька набридла і автівку продали американському колекціонеру. Всього цей автомобіль побував у п’ятьох власників. Останній з них придбав королівський 540K торік за 9,9 мільйона доларів на аукціоні в Пеббл-Біч.

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Нинішній власник автівки Джим Паттерсон має велику колекцію класичних автомобілів і отримав нагороду Best of Show на Pebble Beach у 2010 році зі своїм родстером Delage D8 S de Villars, а в 2015 році – зі своїм Isotta Fraschini Tipo 8A Worblaufen Cabriolet. Тепер він взяв у цьому престижному конкурсі ще одну нагороду.

Щоправда, до цього колекціонер довго готувався. Через кілька місяців після торішнього аукціону 540 K Special Roadster був відновлений відповідно до найсуворіших стандартів автентичності компанією RM Auto Restoration, що тісно співпрацює з Mercedes-Benz Classic Center.

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Окрім професійної підтримки експертів Mercedes-Ben Heritage, важливу роль під час роботи над автомобілем зіграло детальне документування історії королівського спортивного автомобіля в архівах Mercedes-Benz Classic у Фелльбаху. Всього у світі налічується лише три таких автомобілі.

Нагадаємо, кожен експертний звіт автовиробника є унікальним документом оригінальності з усіх архівних досліджень, аналізу самого транспортного засобу, і навіть використаних матеріалів. Це складає основу детального опису історії автомобіля і точної оцінки його автентичності, створює біографію транспортного засобу.

"540 K Special Roadster, що отримав титул «Кращий на виставці» на Pebble Beach Concours d'Elegance, увінчує величезну прихильність RM Auto Restoration і Mercedes-Benz Heritage у відновленні цього видатного автомобіля. Ми пишаємося тим, що зробили внесок у цю історію успіху завдяки унікальному досвіду нашого класичного центру та архіву", – сказав після перемоги керівник Mercedes-Benz Heritage Маркус Брейтшвердт.