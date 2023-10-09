Европейским бестселлером Mercedes-AMG неожиданно стал G-Class. Внедорожник готовится к рестайлингу, однако продажи не падают.

Аналитики Jato Dynamics поделились статистикой продаж высокопроизводительных суббрендов за шесть месяцев 2023 года.

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Спрос на BMW M вырос на 58 процентов, а количество новых регистраций Mercedes-AMG увеличилось на 57 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным AMG стал культовый и дорогой G 63: доля мощных «Геликов» достигает 25 процентов!

Mercedes-AMG реализовал в Европе за полгода 13,7 тысячи машин, причем рост продаж в Аффальтербасе обязан новому родстеру SL. Однако больше клиентов остановили свой выбор на AMG G 63: покупателей не остановила ни цена (в Германии — от 187 тысяч евро), ни тот факт, что в скором времени в продажу поступит обновленная версия.

У конкурентов с BMW M продажи более однородны: за полгода в Европе покупателей нашли 19,6 тысячи «эмок». Неплохой спрос зафиксирован на супергибриде XM: за полгода приобрели более тысячи кроссоверов по цене от 178 тысяч евро. По ту сторону океана аналогичная ситуация: обе немецкие марки бьют рекорды продаж, и если во втором полугодии картина не изменится, 2023 год может стать для AMG и M самым прибыльным.

Однако не все "заряженные" модели одинаково популярны. Покупатели пока не проявляют интереса к четырем цилиндровым гибридам, заряжаемым AMG C 63 E Performance. Такие седаны и универсалы оказались гораздо дороже BMW M3, и дилеры жалуются на обвал продаж после отказа от мотора V8.