Renault Scenic E-Tech воплощает новую стратегию устойчивого развития группы Renault и три приниципа, на которых она основывается: окружающая среда, безопасность и интеграция.

Совершенно новый электрический Scenic E-Tech разработан для семей, желающих путешествовать свободно и безопасно. Он идеально вписывается в стратегический план Renaulution: электрический, современный, наполненный полезными, интуитивно понятными технологиями и экологически чистый.

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Renault писал историю Scenic в течение 27 лет. Он родился в 1996 году, став первым компактным MPV в истории европейского автомобилестроения. Его название является сокращением от Safety Concept Embodied in New Innovative Car. Семьи, их привычки путешествовать, их стремление уменьшить свое влияние на окружающую среду и стремление к безопасности менялись с годами, и Scenic менялся вместе с ними. Сегодня он оснащен полностью электрической силовой установкой и сохранил свою новаторскую и семейную ДНК. Это удалось и электромобилю благодаря запасу хода WLTP более 620 км.

Scenic E-Tech построен на платформе CMF-EV, разработанной Альянсом, и имеет смелый дизайн. У него компактный аккумулятор (обеспечивает до 87 кВт-ч), который не занимает много места внутри автомобиля. Двигатель выдает до 160 кВт (эквивалент 220 л.с.), поэтому автомобиль маневрен, резвый и подходит для любой поездки. Внутри удобно для всех его пассажиров. Плоская крыша и колесная база длиной 2,78 метра делают ее просторной. Таким образом, есть много места для пассажиров (для колен сзади 278 мм) и для багажа (в его 545-литровом багажнике). Инновационная стеклянная крыша Solarbay и подлокотник Ingenious дополняют полный набор удобств для повышения комфорта.

Мультимедийная система OpenR Link содержит более 50 программ для планирования поездок и во время них. Scenic E-Tech станет первым электромобилем в линейке Renault, у которого будет версия Esprit Alpine со спортивным стилем. Он производится на заводе в Дуэ (ElectriCity), и выйдет на рынок в начале 2024 года.