В недавнем онлайн-интервью с российскими артиллеристами в Telegram стало известно, что пушка "Цезарь" на украинских позициях в 40 километрах от линии фронта является их самым страшным ужасом.

Самоходная гаубица французского производства воспринимается россиянами как настоящий ужас, пишет независимый международное специализированное издание armyrecognition. И при этом ссылается на конкретные факты, что свидетельствуют о невероятных возможностях поражения.

Как отмечают эксперты издания, эта война поставила огромные сомнения по поводу российского оружия в сфере артиллерийского противостояния, признав преимущества французской САУ "Цезарь".

Читайте также Франция удваивает темпы производства артиллерии для Украины

Дело в том, что самоходка Caesar на колесном шасси по сравнению с другими системами, такими как шведский Archer или немецкий Pzh2000, показала невероятную эффективность.

Этот грузовик оснащен артиллерийской системой калибра 155 мм и стволом 52 калибра. Разработанная компанией Nexter Systems во Франции, эта САУ используется в нескольких странах, в частности во Франции, Индонезии, Таиланде и Украине. Автомобиль-пушка весит менее 18 000 кг и может развивать скорость 90 км/ч на дорогах и 50 км/ч на бездорожье.

Caesar оснащена стандартной незащищенной кабиной, но ее можно модернизировать до второго уровня баллистической и минной защиты, а также защиты от самодельных взрывных устройств (IED). Экипаж может составлять от 3 до 5 солдат.

Аксессуары включают инерциальную навигационную систему для наземной навигации и наведения орудий, совместимость с GPS, радар начальной скорости, баллистический компьютер, который адаптируется к любой системе управления огнем, вспомогательную силовую установку и оборудование для обслуживания, такое как запасные колеса и лебедка.

Читайте также Французские САУ Caesar: артиллерия на колесах

Что касается дальности стрельбы, то Caesar может использовать разные типы БК, предлагая дальность от 4,5 до 40 км для стандартных боеприпасов, до 42 км для полнокалиберных боеприпасов увеличенной дальности и увеличенную дальность с помощью артиллерийских снарядов повышенной скорости (VLAP).

Этот мобильный комплекс имеет запас хода на одной заправке до 600 км. Сейчас в Украине работает около пятидесяти систем Caesar, планируется приобретение дополнительных артсистем, о чем редакция Авто24 неоднократно писала.

Эксперты, опираясь на результаты работы самоходки и свидетельства русских солдат, доказали, что САУ "Цезарь" действительно внушает страх российским оккупантам – бьет точно и очень чувствительно.