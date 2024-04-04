Французские самоходные пушки Caesar могут прибыть в Украину раньше, чем планировалось: концерн KNDS Nexter вдвое наращивает объемы производства.

Об этом стало известно в ходе визита на завод Государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. Они ознакомились с состоянием дел на заводе, в т.ч. с изготовлением самоходных гаубиц для Украины.

Сейчас мощность завода составляет шесть единиц САУ в месяц. В ближайшей перспективе планировалось выйти на восемь единиц. Чиновники во время визита рассмотрели вопрос возможного ускорения темпов изготовления самоходок без ухудшения их качества.

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Взвесив возможности и дополнительные резервы, руководство концерна заверило гостей об увеличении производства колесной артиллерии Caesar и боеприпасов калибра 155 мм для нее в больших масштабах, чем планировалось. В ближайшее время Nexter будет выпускать ежемесячно не шесть САУ "Цезарь", а двенадцать.

В нынешнем году концерн законтрактовал изготовление 78 артиллерийских установок Caesar для Украины и 12 для французской армии. При росте объемов производства предприятие планирует досрочно выполнить в первую очередь заказы украинского пакета.

Фото: KNDS Nexter

После поставки колесных гаубиц Киеву Nexter выполнит заявку французской армии. В нынешней договоренности есть еще один приятный для предприятия фактор развития: производственная программа ускоренного производства позволяет пересмотреть сроки поставки оружия по другим контрактам и расширить портфель заказов дополнительными соглашениями.

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В любом случае Украине ускоренные темпы изготовления колесной самоходной гаубицы очень выгодны. Досрочно получив пушки на шасси Tatra, Украина ощутимо усилит огневую мощь своих Сил обороны.

Caesar калибра 155 мм со стволом L/52 длиной почти 8 метров имеет максимальную дальность стрельбы более 40 км. При этом пушка способна работать с широким спектром боеприпасов, совместимых с JBMoU, включая классические осколочно-фугасные, противотанковые Bonus и новые 155-мм управляемые ракеты Katana.