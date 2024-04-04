Французькі самохідні гармати Caesar можуть прибути в Україну раніше, ніж планувалося: концерн KNDS Nexter удвічі нарощує обсяги виробництва.

Про це стало відомо в ході візиту на завод Державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню. Вони ознайомилися зі станом справ на заводі, у т.ч. з виготовленням самохідних гаубиць для України.

Наразі потужність заводу становить шість одиниць САУ на місяць. У найближчій перспективі планувалося вийти на вісім одиниць. Посадовці під час візиту розглянули питання можливого прискорення темпів виготовлення самохідок без погіршення їх якості.

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Зваживши можливості та додаткові резерви, керівництво концерну запевнило гостей про збільшення виробництва колісної артилерії Caesar та боєприпасів калібру 155 мм для неї в більших масштабах, ніж планувалося. Найближчим часом Nexter випускатиме щомісяця не шість САУ "Цезар", а дванадцять.

У нинішньому році концерн законтрактував виготовлення 78 артилерійських установок Caesar для України та 12 для французької армії. При зростанні обсягів виробництва підприємство планує достроково виконати в першу чергу замовлення українського пакета.

Фото: KNDS Nexter

Після постачання колісних гаубиць Києву Nexter виконає заявку французької армії. В нинішній домовленості є ще один приємний для підприємства фактор розвитку: виробнича програма прискореного виробництва дозволяє переглянути терміни постачання зброї за іншими контрактами та розширити портфель замовлень додатковими угодами.

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У будь-якому разі Україні прискорені темпи виготовлення колісної самохідної гаубиці дуже вигідні. Достроково отримавши гармати на шасі Tatra, Україна відчутно посилить вогневу міць своїх Сил оборони.

Caesar калібру 155 мм зі стволом L/52 довжиною майже 8 метрів має максимальну дальність стрільби понад 40 км. При цьому гармата спроможна працювати з широким спектром боєприпасів, сумісних з JBMoU, включаючи класичні осколково-фугасні, протитанкові Bonus і нові 155-мм керовані ракети Katana.