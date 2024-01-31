Можливо, що усі обіцяні Парижем 78 артилерійських самохідних установок Caesar надійдуть з програмним забезпеченням провідного європейського розробника штучного інтелекту компанії Helsing.

Завдяки штучному інтелекту гаубиці Caesar матимуть підвищену точність стрільби. Це підвищить результативність ведення вогню по скупченнях живої сили й техніки ворога. Витрати снарядів від прицільного вогню зменшується на третину.

Повідомляється, що для вдосконалення артилерійської системи Caesar розробники Helsing застосували спеціально розроблену платформу штучного інтелекту, яка в режимі реального часу буде збирати й аналізувати усі необхідні для стрільби дані.

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В основі обробки інформації лежить алгоритм аналізу всіх показників під час націлювання, у т. ч. врахування умов навколишнього середовища.



Caesar і без того був доволі добре "оцифрований", а тепер завдяки штучному інтелекту буде точніше наводити на ціль та економити добру третину боєприпасів. Фото з відкритих джерел

Наші артилеристи відзначають високий рівень автоматизації й точності артустановки на колісному шасі. Одна система автоматичного заряджання снарядів чого варто, не кажучи вже балістичний комп’ютер та навігаційний центр Sagem Sigma 30. Тепер сюди буде інтегровано ШІ, що зменшать залежність від прив’язки до координат GPS, який часто працює з перебоями.

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Штучний інтелект також введе у бортову систему зображення з розвідувальних дронів: інформація з прив’язкою до місцевості в режимі реального часу буде оброблятися і вводитися для програмування точних координат наведення на ціль. Таким чином, артсистема отримує додатковий канал націлювання і може обійтися без супутникового сигналу геолокації, який ворог часто глушить.

При цьому ШІ на основі аналізу рівня загрози самостійно розробляє алгоритм пріоритетності цілей і без втручання людини визначає порядок стрільби по тих чи інших об’єктах, скупченнях живої сили чи техніки ворога.

З-поміж ввезених для ЗСУ артилерійських самохідок варто виділити далекобійні САУ Panzerhaubitze 2000, що надійшли від Німеччини та Нідерландів, і Caesar – від Франції. Інфографіка: radiosvoboda.org

Це все та багато чого неозвученого через об’єктивні причини секретності виводить Caesar в рейтинг найпередовіших світових артилерійських систем, де вдало поєднані класична вогнева міць та інноваційні технології.