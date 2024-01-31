Возможно, все обещанные Парижем 78 артиллерийских самоходных установок Caesar поступят с программным обеспечением ведущего европейского разработчика искусственного интеллекта компании Helsing.

Благодаря искусственному интеллекту гаубицы Caesar будут иметь повышенную точность стрельбы. Это повысит результативность ведения огня по скоплениям живой силы и технике врага.Расходы снарядов от прицельного огня уменьшается на треть.

Сообщается, что для совершенствования артиллерийской системы Caesar разработчики Helsing применили специально разработанную платформу искусственного интеллекта, которая в режиме реального времени будет собирать и анализировать все необходимые для стрельбы данные.

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В основе обработки информации лежит алгоритм анализа всех показателей при прицеливании, в т. ч. с учетом условий окружающей среды.



Caesar и без того достаточно хорошо "оцифрован", а теперь благодаря искусственному интеллекту будет точнее наводить на цель и экономить добрую треть боеприпасов. Фото из открытых источников

Наши артиллеристы отмечают высокий уровень автоматизации и точности артустановки на колесном шасси. Одна система автоматической зарядки снарядов чего стоит, не говоря уже баллистический компьютер и навигационный центр Sagem Sigma 30. Теперь сюда будет интегрировано ИИ, что уменьшит зависимость от привязки к координатам GPS, который часто работает с перебоями.

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Искусственный интеллект также введет в бортовую систему изображения из разведывательных дронов: информация с привязкой к местности в режиме реального времени будет обрабатываться и вводиться для программирования точных координат наведения на цель. Таким образом, артсистема получает дополнительный канал нацеливания и может обойтись без спутникового сигнала геолокации, который враг часто глушит.

При этом ИИ на основе анализа уровня угрозы самостоятельно разрабатывает алгоритм приоритетности целей и без вмешательства человека определяет порядок стрельбы по тем или иным объектам, скоплениям живой силы или технике врага.

Из ввезенных для ВСУ артиллерийских самоходок следует выделить дальнобойные САУ Panzerhaubitze 2000, поступившие от Германии и Нидерландов, и Caesar от Франции. Инфографика: radiosvoboda.org

Это все и многое неозвученное по объективным причинам секретности выводит Caesar в рейтинг самых передовых мировых артиллерийских систем, где удачно сочетаются классическая огневая мощь и инновационные технологии.