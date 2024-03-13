Данія сповістила про передачу Україні 16-го за відліком пакета військової допомоги на суму понад 216,2 мільйона євро.

В основі траншу будуть самохідні артилерійські системи, боєприпаси. Мова йде про гаубиці Caesar, самохідні 120-мм міномети та боєкомплекти до них. Це частина того, що Данія співфінансує з цим пакетом пожертвувань Україні разом з Францією, Естонією та Чехією.

"Артилерійські та мінометні системи дуже затребувані Україною. Цим пакетом пожертв ми робимо значний внесок у боротьбу за свободу України у формі як додаткових артилерійських систем CAESAR, так і супутніх боєприпасів. Пожертви зроблені у співпраці з нашими союзниками та надсилають важливий сигнал про те, що ми стоїмо за Україною на широкому фронті", – сказав міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

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Про кількісний розмір пакета і його номенклатуру у повідомленні не йдеться, вказана лише сума - 2,3 млрд крон. Це в конвертації 216,2 мільйона євро, тобто 9,1 млрд гривень. Кошти частково будуть використані в складчину на придбання уже згаданих вище "Цезарів" та іншого.

Caesar на шасі підвищеної прохідності має гармату 155-мм, що здатна вражати ворога на відстані 40 кілометрів. Фото: ouest-france.fr

Данія не вперше практикує кооперацію у придбанні різних видів озброєнь і техніки для України. Скажімо, три місяці тому міністерства оборони Данії та Швеції підписали Декларацію щодо підтримки України та її армії у сфері бойових машин й передачу Києву додаткових 20 бронеавтомобілів CV 90. В той проєкт Данія вкладає приблизно 240 млн євро.

Також торік Данія та Норвегія скооперувалися й передали Україні 9 тисяч снарядів, порохових зарядів і вогнепальних труб. Окрім цього сама Данія окремо пожертвувала ще 1500 артилерійських снарядів і 500 гранат.