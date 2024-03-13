Дания сообщила о передаче Украине 16-го по счету пакета военной помощи на сумму более 216,2 миллиона евро.

В основе транша будут самоходные артиллерийские системы, боеприпасы. Речь идет о гаубицах Caesar, самоходных 120-мм минометах и боекомплектах к ним. Это часть того, что Дания софинансирует с этим пакетом пожертвований Украине вместе с Францией, Эстонией и Чехией.

"Артиллерийские и минометные системы очень востребованы Украиной. Этим пакетом пожертвований мы делаем значительный вклад в борьбу за свободу Украины в форме как дополнительных артиллерийских систем CAESAR, так и сопутствующих боеприпасов. Пожертвования сделаны в сотрудничестве с нашими союзниками и посылают важный сигнал о том, что мы стоим за Украиной на широком фронте", – сказал министр обороны Троелс Лунд Поульсен.

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О количественном размере пакета и его номенклатуре в сообщении не говорится, указана лишь сумма - 2,3 млрд крон. Это в конвертации 216,2 миллиона евро, то есть 9,1 млрд гривен. Средства частично будут использованы в складчину на приобретение уже упомянутых выше "Цезарей" и прочего.

Caesar на шасси повышенной проходимости имеет пушку 155-мм, способную поражать врага на расстоянии 40 километров. Фото: ouest-france.fr

Дания не впервые практикует кооперацию в приобретении различных видов вооружений и техники для Украины. Скажем, три месяца назад министерства обороны Дании и Швеции подписали Декларацию о поддержке Украины и ее армии в сфере боевых машин и передачу Киеву дополнительных 20 бронеавтомобилей CV 90. В тот проект Дания вкладывает примерно 240 млн евро.

Также в прошлом году Дания и Норвегия скооперировались и передали Украине 9 тысяч снарядов, пороховых зарядов и огнестрельных труб. Кроме этого сама Дания отдельно пожертвовала еще 1500 артиллерийских снарядов и 500 гранат.