Министерства обороны Швеции и Дании подписали Декларацию о поддержке Украины и ее армии в сфере боевых машин. Результатом станет передача дополнительных 20 бронемашин CV 90 в Украину.

В Копенгагене министры обороны Швеции Пол Йонсон и Дании Троелс Лунд Поульсен подписали совместную Декларацию о намерениях по дальнейшей поддержке Украины в сфере боевых машин. Сообщается, что сначала Дания сделает финансовый вклад в размере 1,8 миллиарда датских крон (примерно 240 млн евро), а Швеция поддержит закупку в рамках соглашения, заключенного между Агентством оборонных материалов (FMV) и Украиной в июле этого года.

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"Вместе с Данией мы будем использовать промышленный потенциал для обеспечения поставок новых боевых машин 90 (CV 90) в Украину. Боевая машина 90 была и является значительным дополнением к обороне Украины после того, как Швеция передала полсотни таких машин в нынешнем году", – говорит министр обороны Пол Йонсон.

По нынешнему намерению двух силовых ведомств Украина должна получить 20 таких бронемашин.

БМП CV90 находятся на вооружении Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Швейцарии. Машины комплектуются 40-мм или 30-мм пушкой. В Украине на передовой работают БМП с 40-мм установками. Прицельные устройства обновлены с помощью тепловизионной системы LIRC от FLIR Systems, базирующихся на технологии QWIP.

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БМП СѴ90 имеет массу от 23 до 38 т, что обусловлено различными версиями исполнения, длину 6,8 м, ширину 3,2 м и высоту 2,8 м. В моторной нише стоит дизельный двигатель V8 мощностью под 1000 л. с. и автоматическая коробка передач Perkins. В составе экипажа – три человека. Десантный модуль вмещает 7-8 человек.