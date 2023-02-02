Этот гусеничный вездеход максимально нашпигован современной электроникой.

Министерство обороны Норвегии обратилось в генштаб страны с просьбой рассмотреть возможность передачи БМП CV90 Украине, сообщает норвежское издание TV2.

Министерство обороны сообщило, что правительство планирует внести больший вклад в военную помощь Украине и постоянно оценивает, стоит ли Норвегии присылать Украине больше оружия и военной техники.

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Среди возможной техники, которая находится на вооружении норвежских вооруженных сил и может быть передана Украине – боевая машина пехоты CV 9030N (Strf 9030). Она разработана консорциумом BAE Systems и Bofors для Швеции и Норвегии. Сейчас у армии страны 164 таких БМП.

Норвежская версия БМП CV90 первого поколения известна как CV90 Mk I. Она имеет на вооружении 30-мм автоматическую пушку Bushmaster II.

Машина оснащена двигателем мощностью 605 л. и люком командира десанта с правой стороны кормовой части БМП. Защита машины позволяет выдерживать попадание 30 мм снарядов.

Норвегия модернизировала часть своих боевых машин пехоты CV9030N до уровня CV90 Mk IIIb. Это самый совершенный вариант, который сейчас находится на вооружении.

Вариант Mk III CV90 – это лучшая и новая версия БМП CV90 Mk II, которая имеет улучшенные электронные системы, живучесть и мобильность

Обновление электронной архитектуры CV 9030N в версии Mk III сделало БПМ полностью цифровым. Мобильность боевой машины улучшила модернизированная подвеска. Ведь после модернизации БМП изменилось соотношение ее мощности с весом. Бронь машины в зонах противоминной защиты и верхней полусферы укрепили, а горизонтальную защиту улучшили системой дополнительной модульной бронезащиты.