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Міністерство оборони Норвегії звернулось до генштабу країни з проханням розглянути можливість передачі БМП CV90 Україні, повідомляє норвезьке видання TV2.

Міністерство оборони повідомило виданню, що уряд планує зробити більший внесок у військову допомогу Україні та постійно оцінює, чи варто Норвегії надсилати Україні більше зброї та військової техніки.

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Серед можливої техніки, яка знаходиться на озброєнні норвезьких збройних сил та може бути передана Україні – бойова машина піхоти CV 9030N (Strf 9030). Вона розроблена консорціумом BAE Systems і Bofors для Швеції та Норвегії. Зараз армія країни має 164 таких БМП.

Норвезька версія БМП CV90 першого покоління відома як CV90 Mk I. Вона має на озброєнні 30-мм автоматичну гармату Bushmaster II.

Машина оснащена двигуном потужністю 605 к.с. та люком командира десанту з правого боку в кормовій частині БМП. Захист машини дозволяє витримувати влучання 30-мм снарядів.

Норвегія модернізувала частину своїх бойових машин піхоти CV9030N до рівня CV90 Mk IIIb. Це найдосконаліший варіант, який зараз знаходиться на озброєнні.

Варіант Mk III CV90 – це краща і новіша версія БМП CV90 Mk II, яка має покращені електронні системи, живучість та мобільність

Оновлення електронної архітектури CV 9030N у версії Mk III зробило БПМ повністю цифровою. Мобільність бойової машини покращила модернізована підвіска. Адже після модернізації БМП змінилося співвідношення її потужності до ваги. Броню машини у зонах протимінного захисту та верхньої напівсфери зміцнили, а горизонтальний захист покращили системою додаткового модульного бронезахисту.