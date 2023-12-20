Міністерства оборони Швеції та Данії підписали Декларацію щодо підтримки України та її армії у сфері бойових машин. Результатом стане передача додаткових 20 бронемашин CV 90 в Україну.

У Копенгагені міністри оборони Швеції Пол Йонсон та Данії Троелс Лунд Поульсен підписали спільну Декларацію про наміри щодо подальшої підтримки України у сфері бойових машин. Повідомляється, що спочатку Данія зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 мільярда данських крон (приблизно 240 млн євро), а Швеція підтримає закупівлю в рамках угоди, укладеної між Агентством оборонних матеріалів (FMV) та Україною в липні цього року.

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"Разом із Данією ми будемо використовувати промисловий потенціал для забезпечення поставок нових бойових машин 90 (CV 90) в Україну. Бойова машина 90 була і є значним доповненням до оборони України після того, як Швеція передала півсотні таких машин у нинішньому році", – каже міністр оборони Пол Йонсон.

За нинішнім наміром двох силових відомств Україна має отримати 20 таких бронемашин.

БМП CV90 перебувають на озброєнні Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії та Швейцарії. Машини комплектуються 40-мм або 30-мм гарматою. В Україні на передовій працюють БМП з 40-мм установками. Прицільні пристрої оновлені за допомогою тепловізійної системи LIRC від FLIR Systems, що базуються на технології QWIP.

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БМП СV90 має масу від 23 до 38 т, що зумовлено різними версіями виконання, довжину 6,8 м, ширину 3,2 м та висоту 2,8 м. В моторній ніші стоїть дизельний двигун V8 потужністю під 1000 к. с. та автоматична коробка передач Perkins. У складі екіпажу – три людини. Десантний модуль вміщує 7-8 осіб.