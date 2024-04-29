В нещодавньому онлайн-інтерв’ю з російськими артилеристами в Telegram стало відомо, що гармата "Цезар" на українських позиціях за 40 кілометрів від лінії фронту є їхнім найстрашнішим жахіттям.

Самохідна гаубиця французького виробництва сприймається росіянами як справжнє жахіття, пише незалежний міжнародний часопис armyrecognition. І при цьому видає конкретні факти, що свідчать про неймовірні можливості ураження.

Як зазначають експерти видання, ця війна поставила величезні сумніви щодо російської зброї у сфері артилерійського протистояння, визнавши переваги французької САУ "Цезар".

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Річ у тому, що самохідка Caesar на колісному шасі порівняно з іншими системами, такими як шведський Archer або німецький Pzh2000, показала неймовірну ефективність.

Це вантажівка, оснащена артилерійською системою калібру 155 мм і дулом 52 калібру. Розроблена компанією Nexter Systems у Франції, ця САУ використовується в кількох країнах, зокрема у Франції, Індонезії, Таїланді та Україні. Цей автомобіль-гармата важить менш як 18 000 кг і може розвивати швидкість 90 км/год на дорогах і 50 км/год на бездоріжжі.

Caesar оснащена стандартною незахищеною кабіною, але її можна модернізувати до другого рівня балістичного і мінного захисту, а також захисту від саморобних вибухових пристроїв (IED). Екіпаж може становити від 3 до 5 солдатів.

Аксесуари включають інерціальну навігаційну систему для наземної навігації та наведення гармат, сумісність з GPS, радар початкової швидкості, балістичний комп’ютер, який адаптується до будь-якої системи керування вогнем, допоміжну силову установку та обладнання для обслуговування, таке як запасні колеса та лебідка.

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Що стосується дальності стрільби, то Caesar може використовувати різні типи БК, пропонуючи дальність від 4,5 до 40 км для стандартних боєприпасів, до 42 км для повнокаліберних боєприпасів збільшеної дальності та збільшену дальність за допомогою артилерійських снарядів підвищеної швидкості (VLAP).

Цей мобільний комплекс має запас ходу на одній заправці до 600 км. Зараз в Україні працює близько п’ятдесяти систем Caesar, планується придбання додаткових артсистем, про що редакція Авто24 неодноразово писала.

Експерти, спираючись на результати роботи самохідки та свідчення російських солдатів, довели, що САУ "Цезар" і справді вселяє страх російським окупантам – лупить точно і дуже дошкульно.