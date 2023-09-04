Renault Scenic E-Tech втілює нову стратегію сталого розвитку Групи Renault та три стовпи, на яких вона ґрунтується: навколишнє середовище, безпека та інтеграція.

Абсолютно новий електричний Scenic E-Tech розроблений для сімей, які хочуть подорожувати вільно та безпечно. Він ідеально вписується в стратегічний план Renaulution: електричний, сучасний, наповнений корисними та інтуїтивно зрозумілими технологіями, до того ж екологічно чистий.

Також цікаво Renault розкрило назву нового кросовера

Renault писав історію Scenic протягом 27 років. Він народився в 1996 році, ставши першим компактним MPV в історії європейського автомобілебудування. Його назва є скороченням від Safety Concept Embodied in a New Innovative Car. Сім’ї, їхні звички подорожувати, їхнє прагнення зменшити свій вплив на навколишнє середовище та їхні прагнення щодо безпеки змінювалися з роками, і Scenic змінювався разом з ними. Сьогодні він оснащений повністю електричною силовою установкою та зберіг свою новаторську та сімейну ДНК. Це вдалося й електромобілю, завдяки запасу ходу WLTP понад 620 км.

Scenic E-Tech побудований на платформі CMF-EV, розробленій Альянсом, і має сміливий дизайн. Він має компактний акумулятор (забезпечує до 87 кВт-год), який не забирає місце всередині автомобіля. Двигун видає до 160 кВт (еквівалент 220 к.с.), тож автомобіль маневрений, жвавий і підходить для будь-якої поїздки. Всередині комфортно для всіх його пасажирів. Плаский дах і колісна база довжиною 2,78 метра роблять його просторим. Таким чином, є багато місця для пасажирів (для колін ззаду 278 мм) і для багажу (у його 545-літровому багажнику). Інноваційний скляний дах Solarbay і підлокітник Ingenious доповнюють повний набір зручностей для підвищення комфорту.

Мультимедійна система OpenR Link містить понад 50 програм для планування подорожей та під час них. Scenic E-Tech стане першим електромобілем у лінійці Renault, який матиму версію Esprit Alpine зі спортивним стилем. Він виготовляється на заводі в Дуе (ElectriCity), і вийде на ринок на початку 2024 року.