Renault Kardian буде представлений 25 жовтня та спочатку надійде в продаж у Латинській Америці, а потім - і на інших світових авторинках.

Renault розкриває назву свого майбутнього міжнародного кросовера сегменту B-SUV: він називатиметься Kardian. Така назва викликає силу, міцність, захист та інтенсивність, впевнений французький виробник.

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Абсолютно новий міський кросовер Renault для міжнародних ринків Kardian втілює початок наступу нових продуктів бренду на ринках за межами Європи. Модель спочатку надійде в продаж у Латинській Америці.

Вперше Kardian буде представлений у Ріо-де-Жанейро 25 жовтня на заході, де Renault збирається представити свою нову міжнародну стратегію.

У Renault пояснили, чому саме так назвали новий кросовер. Виявляється, кросовери Renault мають назви, які починаються на тверду букву «К»: Koleos (2008), Captur (2013), Kaptur (2016), Kadjar (2015), Kwid (2015) і Kiger (2021).

“Абсолютно новий Renault Kardian є найновішим в модельному ряду та представляє стратегію Renaulution на міжнародній арені. Ми вимовляємо це по-французьки, тому що Renault — це французький бренд, трохи схожий на French Touch”, – говорить Сільвія, менеджер зі стратегії найменування моделей у відділі глобального маркетингу Renault.

Втім, коріння назви абсолютно нового Renault Kardian походять з англійської мови. При першому прослуховуванні назва викликає слово “охоронець” (guardian, “гардіан”), що символізує захист і силу. Його сильні приголосні – K, R і D – підсилюють це враження. Але назва також створює інший сильний образ. Сільвія пояснює: “У Renault Kardian цікаво те, як він викликає динамічну маневреність. Це змушує вас думати про кардіо – спорт, імпульс і адреналін”.

Натомість м’якше звучання слова виводить на перший план інші ідеї. Сільвія каже: “два склади побудовані навколо двох “А”, Кар-Діан, натякає на безпеку автомобіля”. Нарешті, ви навіть можете почути слово “автомобіль” у першому складі назви Кардіан — важко знайти кращу символіку!

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Повністю новий Renault Kardian зміцнить міжнародний слід Renault; незабаром він має дебютувати на латиноамериканському ринку, після Alaskan і Oroch, перш ніж надійде в продаж в інших країнах світу.