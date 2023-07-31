Замовлення на Renault Captur в Україні вже відкриті, а офіційний старт продажів – 1 жовтня 2023 року.
“Готовий до нових історій” – саме під таким символічним гаслом на автомобільний ринок України повертається Renault Captur. За 6 місяців 2023 року Renault Captur посів другу сходинку за об’ємами продажів серед модельного ряду Renault у світі (продано понад 86 000 авто).
Цей кросовер доповнить модельний ряд Renault В Україні, адже досі легкова лінійка складалася лише з Duster та Koleos.
До речі презентація нового Renault Captur в Україні
Renault Captur – авто, яке поєднує в собі характеристики мінівена, кросовера та хетчбека.
Серед особливостей – двоколірний кузов, вже класичні для модельного ряду Renault фари C-shape, full-LED оптика, 17-дюймові сталеві чи легкосплавні диски.
В салоні - 7-дюймовий мультимедійний екран, нахилений під кутом до водія, можливість комплектації цифровим екраном на панелі приладів в залежності від версії.
Як і раніше, під капотом у Renault Captur бензиновий турбодвигун об’ємом 1,3 л з двома варіантами потужності: 130 і 155 к.с. Це чотирициліндровий турбодвигун із прямим впорскуванням у поєднанні з автоматичною 7-ступеневою коробкою передач із подвійним зчепленням та перемикачами під кермом.
Придбати автомобіль можна буде як за повну суму, так і з використанням кредитної програми «Renault Бонус»
Вартість автомобіля за повну ціну – від 910 300 грн (з двигуном на 130 к.с.) та 974 400 грн (двигун на 155 к.с.). При купівлі в кредит за програмою “Рено Бонус” цінник зменшується на 70 000 грн.
|Технічні характеристики
|Renault Captur
|Габарити (д, ш, в), мм
|4 227, 1 797, 1 576
|Колісна база
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2 639 мм
|Об’єм багажника
|422 л, 536 л (з зсувними сидіннями)
|Двигуни
|TCe 130 EDC7 та TCe 155 EDC7
|Ціна
|від 910 300 грн