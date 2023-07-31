Замовлення на Renault Captur в Україні вже відкриті, а офіційний старт продажів – 1 жовтня 2023 року.

“Готовий до нових історій” – саме під таким символічним гаслом на автомобільний ринок України повертається Renault Captur. За 6 місяців 2023 року Renault Captur посів другу сходинку за об’ємами продажів серед модельного ряду Renault у світі (продано понад 86 000 авто).

Цей кросовер доповнить модельний ряд Renault В Україні, адже досі легкова лінійка складалася лише з Duster та Koleos.

До речі презентація нового Renault Captur в Україні

Renault Captur – авто, яке поєднує в собі характеристики мінівена, кросовера та хетчбека.

Серед особливостей – двоколірний кузов, вже класичні для модельного ряду Renault фари C-shape, full-LED оптика, 17-дюймові сталеві чи легкосплавні диски.

В салоні - 7-дюймовий мультимедійний екран, нахилений під кутом до водія, можливість комплектації цифровим екраном на панелі приладів в залежності від версії.





Як і раніше, під капотом у Renault Captur бензиновий турбодвигун об’ємом 1,3 л з двома варіантами потужності: 130 і 155 к.с. Це чотирициліндровий турбодвигун із прямим впорскуванням у поєднанні з автоматичною 7-ступеневою коробкою передач із подвійним зчепленням та перемикачами під кермом.

Придбати автомобіль можна буде як за повну суму, так і з використанням кредитної програми «Renault Бонус»

Вартість автомобіля за повну ціну – від 910 300 грн (з двигуном на 130 к.с.) та 974 400 грн (двигун на 155 к.с.). При купівлі в кредит за програмою “Рено Бонус” цінник зменшується на 70 000 грн.