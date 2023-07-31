Заказы на Renault Captur в Украине уже открыты, а официальный старт продаж – 1 октября 2023 года.

"Готов к новым историям" - именно под таким символическим лозунгом на автомобильный рынок Украины возвращается Renault Captur. За 6 месяцев 2023 года Renault Captur занял вторую строчку по объемам продаж среди модельного ряда Renault в мире (продано более 86 000 авто).

Этот кроссовер дополнит модельный ряд Renault в Украине, ведь до сих пор легковая линейка состояла только из Duster и Koleos.

Кстати говоря презентация нового Renault Captur в Украине

Renault Captur – автомобиль, сочетающий в себе характеристики минивэна, кроссовера и хэтчбека. Среди особенностей – двухцветный кузов, уже классические для модельного ряда Renault фары C-shape, full-LED оптика, 17-дюймовые стальные или легкосплавные диски.

В салоне – 7-дюймовый мультимедийный экран, наклоненный под углом к водителю, возможность комплектации цифровым экраном на приборной панели в зависимости от версии.





Как и раньше, под капотом у Renault Captur бензиновый турбодвигатель объемом 1,3 л с двумя вариантами мощности: 130 и 155 л.с. Это четырехцилиндровый турбодвигатель с прямым впрыском в сочетании с автоматической 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и переключателями под рулем.

Приобрести автомобиль можно будет как за полную сумму, так и с использованием кредитной программы Renault Бонус.

Стоимость автомобиля за полную цену от 910 300 грн (с двигателем на 130 л.с.) и 974 400 грн (двигатель на 155 л.с.). При покупке в кредит по программе Рено Бонус ценник уменьшается на 70 000 грн.