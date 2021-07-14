Очередное поколение компактного кроссовера получило современный фирменный стиль, новые двигатели и опции.

Новый Renault Captur отличается от предшественника оптикой, интерьером и техникой. Среди особенностей – фирменные С-образные дизайнерские светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, full LED фары головного света, 17-дюймовые легкосплавные диски.

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В салоне – большой дисплей, цветные вставки, подсветка интерьера в 8 цветах

Водителю доступно три режима вождения (ECO, SPORT, MY SENSE), в которых изменяются настройки работы двигателя, коробки передач и системы климат-контроля.

Компактный кроссовер доступен украинцам с бензиновым 130-сильным или 155-сильным двигателем и 7-ступенчатой АКП с двумя сцеплениями. Цена стартует от 603 тысячи грн ($22 тысячи), а в кредит - от 553 900 грн.

Смотрите видеопрезентацию Renault Captur: