Чергове покоління компактного кросовера отримало сучасний фірмовий стиль, нові двигуни та опції. Було змінено 85% компонентів.

Новий Renault Captur відрізняється від попередника оптикою, інтер'єром та технікою. Серед особливостей – фірмові С-подібні дизайнерські світлодіодні денні ходові вогні та задні ліхтарі, full LED фари головного світла, 17-дюймові легкосплавні диски.

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Автомобіль став довшим на 11 мм, також виросла колісна база. Колір кузова можна вибрати з 10 варіантів, а даху – з чотирьох.

В салоні – нові якісні матеріали, великий 7-дюймовий дисплей, розвернутий до водія, а також 7-дюймова цифрова панель приладів. Також є кольорові вставки, підсвітка інтер’єру в 8 кольорах, клімат-контроль та круїз-контроль, обмежувач швидкості, підігрів сидінь, набір камер на 360 градусів, 12 ультразвукових датчиків.

Сидіння також змінились – подушка стала довшою, а простір на задньому ряду збільшився на 17 мм. Окрім того, задній ряд теж регулюється.

Багажник один з найбільших у класі – 536 л, а при розкладеному задньому ряді – 1275 л. Ще 27 л можна розмістити в боксах та відсіках у салоні.

Водію доступно три режими водіння (ECO, SPORT, MY SENSE), в яких змінюються налаштування роботи двигуна, коробки передач та системи клімат-контролю.

Компактний кросовер доступний українцям з бензиновим 130-сильним або 155-сильним двигуном та 7-ступеневою АКП з подвійним зчепленням.

Ціна стартує від 603 тисячі грн ($22 тисячі), а в кредит - від 553 900 грн.

Дивіться відеопрезентацію Renault Captur: