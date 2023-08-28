Renault Kardian будет представлен 25 октября и сначала поступит в продажу в Латинской Америке, а затем и на других мировых авторынках.

Renault раскрывает название своего будущего международного кроссовера сегмента B-SUV: он будет называться Kardian. Такое название вызывает силу, крепость, защиту и интенсивность, уверен французский производитель.

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Совершенно новый городской кроссовер Renault для международных рынков Kardian олицетворяет начало наступления новых продуктов бренда на рынках за пределами Европы. Модель вначале поступит в продажу в Латинской Америке.

Впервые Kardian будет представлен в Рио-де-Жанейро 25 октября на мероприятии, где Renault собирается представить свою новую международную стратегию.

В Renault объяснили, почему именно так назвали новый кроссовер. Оказывается, кроссоверы Renault имеют названия, начинающиеся на жесткую букву «К»: Koleos (2008), Captur (2013), Kaptur (2016), Kadjar (2015), Kwid (2015) и Kiger (2021).

“Совершенно новый Renault Kardian является новейшим в модельном ряду и представляет стратегию Renaulution на международной арене. Мы произносим это по-французски, потому что Renault – это французский бренд, немного похожий на French Touch”, – говорит Сильвия, менеджер по стратегии наименования моделей в отделе глобального маркетинга Renault.

Впрочем, корни названия совершенно нового Renault Kardian происходят из английского языка. При первом прослушивании название вызывает слово "охранник" (guardian, "гардиан"), символизирующее защиту и силу. Его сильные согласные – K, R и D – усиливают это впечатление. Но название также создает другой мощный образ. Сильвия объясняет: “У Renault Kardian интересно то, как он вызывает динамическую маневренность. Это заставляет вас думать о кардио – спорте, импульсе и адреналине”.

Но более мягкое звучание слова выводит на первый план другие идеи. Сильвия говорит: "два склада построены вокруг двух "А", Кар-Диан, намекает на безопасность автомобиля". Наконец вы даже можете услышать слово "автомобиль" в первом составе названия Кардиан - трудно найти лучшую символику!

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Совершенно новый Renault Kardian укрепит международный след Renault; вскоре он должен дебютировать на латиноамериканском рынке после Alaskan и Oroch, прежде чем поступит в продажу в других странах мира.