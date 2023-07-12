Купевидный кроссовер получил новую внешность и гибридный привод, а также шикарную спортивную версию.

Первое поколение Renault Arkana, представленное в октябре 2020 года в европейской версии, разошлось тиражом в 163 000 экземпляров. С новым поколением модель играет ключевую роль в планах бренда завоевать С-сегмент, наряду с электрическим Megane E-Tech и Austral.

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Новая Arkana 2023 сочетает в себе купевидный профиль, плавность хода и прочную конструкцию с новой идентичностью Renault. Логотип Nouvel'R встроен в решетку радиатора, в центре глубокой глянцевой черной полосы, соединяющей фары.

Дизайн логотипа Nouvel'R стал основой для нового узора на радиаторной решетке - намеренно неструктурированного набора бриллиантов, переливающихся вокруг бриллианта посередине. В зависимости от отделки (Evolution, Techno или Esprit Alpine) эти элементы будут черными, сатиновыми хромированными или темными хромированными, чтобы подчеркнуть переход к высшему классу.

Хром на декоративных элементах (решетка радиатора, оконные рамки и т.п.) заменен черным, сатиновым черным или глубоким глянцевым черным в зависимости от версии.

Новая версия Esprit Alpine

Как и другие новейшие модели в линейке Renault, New Arkana теперь имеет спортивно-шикарную отделку Esprit Alpine. Среди ее особенностей – лезвие Satin Gry на переднем бампере и лого Shale Grey на обшивке крыльев, 19-дюймовые колесные диски и вырез элеронов в тон крыши, что улучшает аэродинамику задней двери.

Внутри сиденья обиты смесью Eco Tep (10% биоматериалов) и искусственной замши. Сидения теперь имеют синюю горизонтальную просрочку и логотип Alpine на спинке, а ремни безопасности – две синие полоски.

Внутренняя часть дверей и руль имеют красную, белую и синюю прострочку, а облицовка приборной панели, обращенной к переднему пассажирскому сидению, напоминает шифер, оказывающий элегантный, сдержанный эффект.

Какой бы силовой агрегат вы ни выбрали, кокпит нового Arkana Esprit Alpine оснащен электронным переключателем передач.

Комплектации нового Arkana 2023

Модельный ряд Arkana был сокращен до трех комплектаций: Evolution, Techno и Esprit Alpine.

Evolution теперь включает в себя навигацию в стандартную комплектацию информационно-развлекательной системы Renault EASY LINK, которая также имеет беспроводное соединение с Android Auto и Apple CarPlay. Цифровой экран на приборной панели по-прежнему имеет диагональ 7 дюймов, но теперь отображает информацию на большей площади.

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В дополнение к аэродинамическому обвесу, сочетающемуся с кузовом, Techno получил такие же колеса, как и версии RS Line и E-Tech Engineered. Логотип и надписи сзади исполнены в цвете Satin Chrome.

Эта линейка представляет новый цвет кузова, Midnight Blue, и предлагается с теми же силовыми агрегатами по выбору: E-Tech full hybrid мощностью 145 л.с. и бензиновый мягкий гибрид мощностью 140 л. и 160 л.с.

Силовые установки Arkana 2023

Автомобиль обладает полной гибридной силовой установкой E-Tech мощностью 145 л.с. Она объединяет два электродвигателя (главный двигатель мощностью 36 кВт и высоковольтный стартер-генератор мощностью 18 кВт) с 4-цилиндровым 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 69 кВт (94 л.с.), интеллектуальной многорежимной коробкой без сцепления и аккумулятором емкостью 1,2 кВт-ч.



Коробка передач имеет 4 передачи на бензиновом двигателе и 2 передачи на главном электродвигателе. Другими словами, полностью гибридная силовая установка E-Tech имеет до 14 возможных комбинаций между двигателем и электродвигателем для оптимизации энергоэффективности.





Автомобиль всегда стартует в электрическом режиме и может работать только на электродвигателе до 80% времени в городе, что позволяет сократить потребление топлива до 40% по сравнению со стандартным бензиновым двигателем.



Гибридная силовая установка E-Tech New Arkana мощностью 145 л.с. оснащена функцией e-save. Вы можете выбрать ее на центральном экране автомобиля в настройках автомобиля или через режим вождения в версиях с настройками MULTI-SENSE, и она поддерживает заряд батареи на уровне не менее 40%, чтобы продолжать движение в электрическом режиме, если это необходимо или чтобы помочь двигателю на крутых подъемах.

Платформа и управление

Новая Arkana построена на модульной платформе CMF-B, разработанной Альянсом. Эта платформа была высоко оценена за эффективность и удовольствие от вождения, которое она обеспечивает, ее выдающуюся универсальность, высокую управляемость и отличный комфорт.



Помимо уверенного сцепления с дорогой, задние колеса New Arkana регулируются, чтобы обеспечить чрезвычайную устойчивость автомобиля при прохождении поворотов на высокой скорости. Боковые перемещения ограничены даже на самых неровных дорогах. Точное и прямое рулевое управление повышает производительность шасси, а короткий диаметр разворота от бордюра до бордюра (11,2 метра) придает ему маневренность.

Заказ

Новый Renault Arkana будет доступен для заказа, начиная с лета 2023 года, в зависимости от страны. В Украине новинка тоже появится, но несколько позже.