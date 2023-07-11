Французский и китайский производитель создали совместное предприятие, которое будет сосредоточено на выпуске гибридных силовых агрегатов.

Группа Renault и Geely подписала соглашение о создании совместного предприятия для запуска компании по разработке технологий силовых агрегатов. Каждая из сторон будет иметь по 50% акций в новой компании, которая должна стать лидером в области гибридных и высокоэффективных решений для силовых агрегатов следующего поколения.

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В состав новой компании войдут 17 заводов по производству двигателей и 5 научно-исследовательских центров на 3 континентах, где будут работать 19 000 сотрудников. Это будет полноценная эффективная организация, стратегически структурированная для предоставления решений в сфере технологий силовых агрегатов для многих OEM-производителей, с бизнес-моделью, привлекающей новых партнеров.

Акционерный капитал совместного предприятия будет совместно контролироваться как Группой Renault, так и Geely.

Совместное предприятие планирует иметь годовую производственную мощность до пяти миллионов двигателей внутреннего сгорания, гибридных и плагин-гибридных двигателей и трансмиссий в год.

Ожидается, что после запуска новая компания будет поставлять продукцию не только Geely Auto и Renault, но и многим другим клиентам, включая Volvo Cars, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors Company и PUNCH Torino. В будущем совместное предприятие сможет предоставлять комплексные решения в области технологий силовых агрегатов для посторонних автомобильных брендов и приглашать партнеров для дальнейшего укрепления цепочки создания стоимости.