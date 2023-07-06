Доля машин с бензиновыми двигателями в первом полугодии 2023 года уже меньше половины рынка новых легковых автомобилей.

По результатам первого полугодия 2023 года на рынке новых легковушек Украины продолжают доминировать автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Однако их постепенно вытесняют электризованные силовые агрегаты – гибриды и чистые электрички, сообщает Укравтопром.

Кстати говоря украинцы поставили рекорд по покупке электрических авто

По сравнению с первым полугодием прошлого года доля машин с бензиновыми двигателями в продажах новых автомобилей снизилась с 57% до 49% (т.е. на 8 процентных пунктов). Также сузился сегмент дизельных авто – до 22% (-1 п.п.).

В то же время рыночная доля гибридов увеличилась сразу на 5 п.п. – до 18%. Электромобили охватили 10% рынка новых авто, что на 4 п.п. больше, чем в прошлом.

Без изменений, по отношению к I полугодию 2022 г., осталась позиция авто с ГБО – 1% автопродаж.

Структура рынка новых авто в первом полугодии 2023 года такова:

автомобили с бензиновыми двигателями – 49%

дизельные авто – 22%

гибриды – 18%

электромобили – 10%

автомобили с ГБО – 1%.

Лидерские позиции в I полугодии 2023 г. по сегментам заняли: