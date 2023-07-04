Первый месяц лета принес сразу два рекорда: максимальное количество импортных подержанных "электричек" (свыше 2,5 тысяч), и максимальное количество первых регистраций новых электроавтомобилей - 600 единиц.

В июне украинцы приобрели 4,6 тысяч новых и подержанных электромобилей. Это почти в два раза больше (на 91,7%), чем в мае прошлого года; и на 15% больше, чем в мае 2023 года. И это очередной месячный рекорд продаж электромобилей в Украине.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций "электричек" в Украине в течение июня и определили топ-20 моделей в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых электрических авто.

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Динамика рынка электрических авто

Среди общего количества электрических авто в июне, 98,9% были легковыми, грузовыми – всего 1,1% (51 шт.).



Динамика продаж электромобилей в Украине, июнь 2022 - июнь 2023

Более половины электромобилей (56,9%, 2 591 шт.) привезли подержанными из-за границы. Такая доля оказалась рекордной за последние 11 месяцев, а количество оказалось самым большим в истории украинского авторынка. Способствует их ввозу «нулевая» ставка растаможки.

На внутреннем рынке приобрели 29,9% от общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (1360 шт.). Новыми купили 13,2% машин (600 шт.). Это также максимальный количественный показатель, следовательно, еще один рекорд на авторынке.

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По состоянию на конец июня 2023 г., общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 61 019 штук, зарегистрированных в Украине (с учетом снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 59 009 легковых, 2005 грузовых и 5 автобусов.

ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних перепродаж традиционно, с большим отрывом от ближайших конкурентов, занимает Nissan Leaf. В июне в отношении таковых заключили 388 сделок купли-продажи. На втором месте в списке – Tesla Model 3, по которой заключили 130 сделок.

Третье место занял Volkswagen E-Golf (119 шт.), уверенно двигающийся вверх рейтинга, добавив одну позицию по итогам июня.

Четвертую строчку занял Volkswagen ID.4 (81 шт.), а пятую – Tesla Model S (56 шт.).



Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке, июнь 2023 года

ТОП импортируемых подержанных электромобилей

Как и на внутреннем рынке, в сегменте "свежепригнанных" электромобилей первенство в июне сохранил Nissal Leaf (526 шт.). На втором месте остается Volkswagen E-Golf (363 шт.), интерес к которому постоянно растет в последние несколько месяцев.

Третью строчку заняла Tesla Model 3 (203 шт.), а на четвертой остался Renault Zoe (160 шт.). Запирает пятерку Tesla Model Y (157 шт.).



Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей, июнь 2023 года

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Топ новых электромобилей

Первое место по итогам июня занял Volkswagen ID.4 (199 шт.). Второе место заняла Honda M-NV (101 шт.), а на третье поднялся Volkswagen ID.6 (26 шт.).

Honda e:NS1 опустился на четвертое место (23 шт.), а на пятое поднялось Audi Q8 (21 шт.).



Новые электромобили в июне 2023 года