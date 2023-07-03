Производители электротяговых машин оказались на пороге дефицита аккумуляторов: вопрос о возможной нехватке лития для изготовления мощных накопителей электроэнергии встал не просто серьезно, а очень остро.

О срывах в поставках малоизвестного белого золота уже заговорили от Чили до Невады, Австралии и Китая. Многие автопроизводители начали искать решения в несвойственных им нишах – добыче ископаемых.

По словам Леонардо Паоли и Тимура Гуля из Международного энергетического агентства, несмотря на рост добычи, отрасль может столкнуться с нехваткой лития и кобальта на подходе к 2025 году, если в производство не будет вложено достаточно средств.

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Одна из основных причин предстоящего дефицита лежит на поверхности: горняки не хотят вкладываться, пока не будут уверены, что промышленность не перейдет на батареи, изготовленные из других металлов.

General Motors, Toyota Motor, Volkswagen Group, Ford и другие автопроизводители заключают сделки с горнодобывающими компаниями, чтобы избежать нехватки сырья. Фото: New York Times

Если в прошлом году производители аккумуляторов покупали литий и другое сырье самостоятельно или через посредников, то нынешний недостаток лития заставил автопроизводителей с хорошим финансовым обеспечением напрямую покупать необходимый металл и отправлять его на заводы по производству аккумуляторов.

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По мнению экспертов, мировое производство лития в нынешнем десятилетии должно утроиться, но оно никак не успеет за автопромом, поскольку продажи взлетевших на 55% электрических внедорожников, спортивных автомобилей и седанов еще больше возрастут и увеличат разрыв между потребностями и поставками этого металла.

Мировой автопром идет в добычу

General Motors Co. и китайский BYD Auto Ltd. купили доли в компаниях по добыче лития, что пока является редким явлением в отрасли. Некоторые автогиганты начали инвестировать в переработку сырья лития или технологию переработки отработанных батарей.

General Motors инвестировала в литиевый проект Thacker Pass в Неваде. Фото: Associated Press

GM купил прямой доступ к литию, инвестируя 650 млн долларов в канадского разработчика рудника в Неваде, который является крупнейшим поставщиком этой руды в США. Компания гарантированно получит достаточноеколичество сырья для производства 1 млн автомобилей в год.

Форд Motor Co. уже имеет на руках у 11-летний контракт с поставщиками лития на двух континентах. Volkswagen AG и Honda Motor Co. также пытаются запастись добытой рудой, создавая предприятия по переработке.

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Аккумуляторное подразделение Volkswagen, PowerCo, подписало соглашение с Канадой в августе прошлого года о поиске поставщиков «критического сырья», включая литий, кобальт и никель, и выступило за сотрудничество по «сырьевой безопасности».

Литий был и остается важнейшим компонентом в производстве аккумуляторов, но он настолько нестабильный, что встречается в природе только в соединениях. Фото: Радио-Канада

Материнская компания BYD Auto, производитель аккумуляторов BYD Co., объявила об инвестициях в добычу и переработку лития на сумму более 5 млрд долларов. Большинство ее площадок находится в Китае, но BYD также обещает потратить 290 млн долларов на перерабатывающий завод в Чили, одного из крупнейших производителей лития. Китайцы получат первоочередное право покупать литий у чилийских горняков со скидкой.

В прошлом году BYD объявила, что инвестирует несколько миллиардов долларов в предприятие по производству 100 000 т карбоната лития в год в восточном городе Ичунь.

На площадке перерабатывающей фабрики Sigma Lithium, занимающейся добычей лития в Бразилии, работа кипит в три смены. Фото: Agence France-Presse

Другой китайский автопроизводитель NIO Inc. купил 12% австралийской компании по добыче лития Greenwing Resources Ltd. за 8,1 млн долларов, чем подстраховал себя в снабжении сырьем.

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Крупнейший китайский производитель лития Ganfeng Lithium Co. в прошлом году купил аргентинскую Lithea Inc. за 962 млн долларов. Это стало продолжением политики борьбы за ресурсы, поскольку в 2021 году Ganfeng купил мексиканскую компанию Bacanora Lithium за 391 млн. долларов. Он разрабатывает проект вблизи Сонора с годовым объемом производства 35 000 т.

Еще одной китайской компании Tianqi Lithium Inc. принадлежит 23,8% ведущего чилийского Sociedad Quimicay Minera (SQM).

Спрос на все аккумуляторные металлы несколько раз резко возрос на фоне глобального аппетита к электромобилям. И это только начало бума на электротяговые машины. Фото: recycling-magazine.com

Проблема действительно оказалась острой. Дефицит поставки лития может сорвать планы мировой промышленности по увеличению продаж до десятков миллионов электромобилей в год. Как видим, многие не стали ждать, пока "петух клюнет" и начали действовать.

Конкуренция перерастает в конфликты

Политические и экономические конфликты, вспыхивающие из-за лития, уже есть. Появились жалобы из-за нехватки таких ресурсов и экологических затрат по их добыче. Литий стал очередным конфликтом в напряженных американо-китайских отношениях.

"У нас уже есть риск не получить достаточно лития", – заявил главный финансовый директор GM Пол А. Якобсон на конференции Deutsche Bank в середине июня.

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В прошлом году Канада ввела ограничения на иностранное участие в производстве лития и других критических минералов для аккумуляторов и другой высокотехнологичной продукции.

Правительство Китая обвинило США, Канаду, Японию и другие правительства в злоупотреблении ошибочными соображениями безопасности, чтобы нанести ущерб китайским конкурентам в области электромобилей, смартфонов, экологически чистой энергии и других новых технологий.

Планы относительно того, что каждая модель в линейке Toyota и Lexus по всему миру до 2025 года будет доступна в электрической версии, могут полететь кувырком, поскольку дефицит лития способен внести свои коррективы....

Научно доказано, что для изготовления даже небольшой батареи требуется около восьми килограммов лития кобальта, никеля и других металлов, что выливается в такую же проблему, как и недавний дефицит чипов.

Пекин, Вашингтон и другие правительства рассматривают поставку металла для электромобилей как стратегическую проблему и усиливают контроль доступа. В прошлом году Канада приказала трем китайским компаниям продать активы по добыче лития именно из-за соображений безопасности.

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Другие правительства, включая Индонезию, Чили и Зимбабве, пытаются получить максимальную прибыль от месторождений лития, кобальта и никеля, требуя от горнодобывающих компаний сначала инвестировать в переработку, а затем экспортировать продукцию на внешний рынок. Это будет дороже продажи сырья.

То ли еще будет…

Инвестиции автопроизводителей могут помочь устранить некоторые риски, увеличить добычу и переработку этого сырья. В настоящее время мировые ресурсы лития оцениваются в 80 млн. т.

Государственный инвестиционный фонд полезных ископаемых Ганы (MIIF) в этом году начал переговоры об инвестициях в компанию Atlantic Lithium (A11.AX), разрабатывающую литиевый рудник в западноафриканской стране и будет перерабатывать сырье для поставки мировому автопрому. Фото: Bloomberg

Боливия является крупнейшей страной с запасом из 21 млн т, за ней следуют Австралия из 17 млн и Чили с 9 млн т. Разведанные запасы Китая составляют 4,5 млн т, а Соединенных Штатов – 1 млн т.

По прогнозу годовое мировое производство достигнет к 2030 году 1,5 млн т. Но если продажи электромобилей продолжат расти двузначными годовыми темпами, то объемы добычи этого значимого сырья возрастут до 3 млн т.

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По данным исследовательской фирмы EV Volumes, в 2021 году продажи аккумуляторных и бензиново-электрических гибридных автомобилей выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом и составили 6,8 млн шт. В прошлом году их выпуск и реализация выросли до 10,5 млн. рублей.

На Китай приходилось 60% прошлогодних продаж – две трети производства машин и три четверти производства аккумуляторов.

Ford планирует продавать 2 млн электромобилей в год до 2026 года. GM, продажи которого в 2022 г. составили 3,6 млн автомобилей, планирует выпустить 30 электрических моделей и производственную мощность довести до 1 млн шт. спустя два года.

Более половины обнаруженных мировых запасов лития находятся в трех странах Южной Америки – Чили, Аргентине и Боливии, обладающей наибольшим объемом запасов минерального лития на планете. Фото: AFP

Годовая цель Toyota Motor Co. – 3,5 млн автомобилей к 2030 году. VW, продавший в прошлом году 4,6 млн автомобилей по всему миру, стремится к тому, чтобы к 2030 г. 70% продаж в Европе и 50% в Китае и США были электрическими.

В США разработана программа, согласно которой до 2030 года половина всех новых продаваемых в стране автомобилей будут аккумуляторными или с другими технологиями нулевого уровня выбросов.

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В нынешнем мае Tesla Inc. заложила фундмент завода по переработке лития в Техасе. Там должны производить до 2025 года этот компонент в таком количестве, что будет достаточно для производства минимум 1 миллиона автомобилей в год.

"Точка удушья гораздо больше связана с перерабатывающими мощностями, чем с добычей полезных ископаемых", – сказал Илон Маск на церемонии закладки завода.

В мае Tesla провела в Техасе церемонию закладки фундамента завода по переработке лития: у нее нет иного выбора, поскольку лития просто недостаточно, а в планах - многомиллионные выпуски электромобилей в год. Фото: Tesla

Вскоре Украина также может стать влиятельным игроком мирового рынка лития. Отечественная компания "УкрЛитийДобыча" уже получила лицензию на разработку Полоховского месторождения литиевых руд в Кировоградской области.

Планируется не только добыча петалитовой руды, из которой можно производить карбонат лития, но и строительство перерабатывающего завода. Это предприятие также намерено привлечь инвестиции по нескольким разным направлениям.

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В Европе есть еще одна перспективная площадка: VW заключил пятилетний контракт на поставку из Vulcan Energy Resources Ltd., планирующий производить гидроксид лития из геотермальной воды в долине Рейна в Германии.

Более мелкие автобренды, не имеющие собственных поставок лития, могут оказаться в затруднительном положении. Они будут вынуждены платить больше, а это при огромной конкуренции на рынке электротяговых машин многих вытеснит из перспективной ниши.