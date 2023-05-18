Аккумуляторы для всех электромобилей в мире производят в Китае, поэтому дальнейшее развитие электромобильной отрасли невозможно без сотрудничества с этой страной.

Китай настолько далеко продвинулся вперед в добыче редкоземельных минералов, строительстве огромных заводов по их переработке и подготовке инженеров, что остальному миру может понадобиться десятилетие, чтобы догнать его, пишет The New York Times.

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Сейчас именно Китай решает, кто получит минералы первым и по какой цене. Эта страна возделывает: 95% марганца, 73% кобальта, 70% графита, 67% лития, 63% никеля.

Китайские компании с помощью господдержки приобрели доли в горнодобывающих компаниях на пяти континентах и независимо от того, кто добывает полезные ископаемые, почти все они отправляются в КНР для переработки на материалы, пригодные для изготовления аккумуляторов.

Западные страны также владеют шахтами за границей и пытаются догнать КНР. Но они неохотнее вкладывают деньги в страны с нестабильным правительством или плохой трудовой практикой.

Итак, Поднебесная стала крупнейшим производителем аккумуляторов благодаря тому, что выяснила как эффективно и с меньшими затратами изготавливать компоненты для аккумуляторов.

По оценкам консалтинговой группы Benchmark Minerals, к 2030 году КНР будет производить вдвое больше аккумуляторов, чем все остальные страны вместе.

Хайнер Хеймес, профессор Аахенского университета RWTH (Германия), говорит, что Китай может строить заводы по производству батарей почти вдвое дешевле, чем страны Северной Америки или Европы.

К тому же, на китайские заводы приходится 54% мирового производства электромобилей, и почти все они используют аккумуляторы местного производства.

Эксперты говорят, что для любой другой страны почти невозможно стать самостоятельной в цепочке поставок аккумуляторов, независимо от того, имеет ли она более дешевую рабочую силу или находит других глобальных партнеров.

Компании в любой точке мира стараются создать партнерские отношения с китайскими производителями, чтобы войти в отрасль или расширить ее. «Никто не сможет добиться успеха в области электромобилей без определенного типа сотрудничества с Китаем, прямо или косвенно», — заключает Скотт Кеннеди, старший советник CSIS