Акумулятори для усіх електромобілів у світі виробляють в Китаї, саме тому подальший розвиток електромобільної галузі неможливий без співпраці з цією країною.

Китай настільки далеко просунувся вперед у видобутку рідкісноземельних мінералів, будівництві величезних заводів з їхньої переробки та підготовки інженерів, що решті світу можуть знадобитися десятиліття, аби наздогнати його, пише The New York Times.

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Зараз саме Китай вирішує, хто отримає мінерали першими і за якою ціною. Ця країна обробляє: 95% марганцю, 73% кобальту, 70% графіту, 67% літію, 63% нікелю.

Китайські компанії, за допомогою держпідтримки, придбали частки у гірничодобувних компаніях на п'яти континентах і незалежно від того, хто видобуває корисні копалини, майже всі вони вирушають до КНР для переробки на матеріали, придатні для виготовлення акумуляторів.

Західні країни також володіють шахтами за кордоном і намагаються наздогнати КНР. Але вони більш неохоче вкладають гроші в країни з нестабільним урядом або поганою трудовою практикою.

Отже Піднебесна стала найбільшим виробником акумуляторів завдяки тому, що з'ясувала як ефективно і з меншими витратами виготовляти компоненти для акумуляторів.

За оцінками консалтингової групи Benchmark Minerals, до 2030 року КНР вироблятиме вдвічі більше акумуляторів, ніж усі інші країни разом.

Хайнер Хеймес професора Аахенського університету RWTH (Німеччина) каже, що Китай може будувати заводи з виробництва батарей майже вдвічі дешевше, ніж країни Північної Америки чи Європи.

До того ж на китайські заводи припадає 54% світового виробництва електромобілів, і майже всі вони використовують акумулятори місцевого виробництва.

Експерти кажуть, що для будь-якої іншої країни майже неможливо стати самостійною в ланцюжку постачання акумуляторів, незалежно від того, чи має вона дешевшу робочу силу чи знаходить інших глобальних партнерів.

Компанії в будь-якій точці світу прагнуть створити партнерські відносини з китайськими виробниками, щоб увійти в галузь або розширити її. «Ніхто не зможе досягти успіху в галузі електромобілів без певного типу співпраці з Китаєм, прямо чи опосередковано», — підсумовує Скотт Кеннеді, старший радник C.S.I.S.