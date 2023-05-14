Електрифіковані автомобілі та вантажівки можна розділити на чотири основні категорії: гібридні електромобілі, такі як Toyota Prius; гібридні електромобілі з можливістю заряджання від електромережі (PHEV), такі як Mitsubishi Outlander PHEV; акумуляторні електромобілі (BEV), включаючи Tesla Model 3; і електромобілі на водневих паливних елементах, такі як Toyota Mirai.

Електрифікований автомобіль не завжди є синонімом електромобіля. Кожен електромобіль електрифікований, але не кожен електрифікований транспортний засіб є повністю електричним, і деякі все ще мають двигуни внутрішнього згоряння.

Також цікаво гібридні авто більш схильні до загоряння, ніж електричні

Електрифіковані автомобілі та вантажівки можна розділити на чотири основні категорії: гібридні електромобілі, такі як Toyota Prius; гібридні електромобілі з можливістю підключення до електромережі (PHEV), такі як Mitsubishi Outlander PHEV; акумуляторні електромобілі (BEV), включаючи Tesla Model 3; і електромобілі на водневих паливних елементах, такі як Toyota Mirai. Коли автовиробники обіцяють “повністю електрифікувати” свій модельний ряд транспортних засобів, вони зазвичай мають на увазі пропозицію комбінації транспортних засобів, які підпадають під одну з чотирьох вищезгаданих категорій.

Можливо, ви також чули термін “м’який гібрид”. Ця технологія допомагає економити паливо або додавати додаткову потужність за потреби, однак такий тип гібридної системи допомоги не може забезпечити транспортний засіб без використання бензинового двигуна. Ось чому він не потрапив у цей список із чотирьох категорій електромобілів.

Розглянемо їх схожість і відмінності, а також плюси і мінуси кожного типу.



Гібридні електромобілі

Гібриди – найпоширеніші електрифіковані автомобілі. Найпопулярніший екземпляр цієї породи, Toyota Prius, продається вже понад два десятиліття. Трансмісія гібрида складається з двигуна внутрішнього згоряння в поєднанні принаймні з одним електродвигуном і акумулятором.

Наприклад, 2,0-літровий чотирициліндровий 150-сильний 2,0-літровий двигун Prius 2023 працює в парі з двома електродвигунами, і ці три джерела живлення об’єднані таким чином, що створює безступінчату автоматичну коробку передач (CVT), яка розподіляє потужність на передню частину. колеса. Prius може їздити виключно на електричній енергії протягом короткого періоду часу, але лише на низьких швидкостях. Система рекуперативного гальмування автомобіля повертає енергію в акумулятор. На відміну від гібридів, що підключаються до електромережі, і електричних акумуляторів, гібрид ніколи не потребує підзарядки за допомогою вилки та розетки.

Оскільки бензиновий двигун і електродвигуни працюють разом, щоб привести в дію транспортний засіб, Prius є так званим паралельним гібридом. також трапляються конструкції (наприклад, у Honda чи Nissan), коли лише електричний двигун приводить в дію автомобіль. Бензиновий двигун служить лише бортовим генератором для підзарядки акумулятора та збільшення запасу ходу. Нещодавно знятий з виробництва BMW i3 також був доступний із серійною гібридною силовою установкою.

Гібридні електромобілі, що підключаються до електромережі

Головна різниця між гібридом і гібридом, що підключається від мережі – розмір акумуляторної батареї. У гібриді, що підключається від електромережі, використовується більший акумулятор, який здатний живити автомобіль на електриці на значну відстань, як правило, в діапазоні від 50 до 90 км, перш ніж увімкнеться двигун внутрішнього згоряння.

Наприклад, повністю заряджений Mitsubishi Outlander PHEV може проїхати приблизно 60 км лише на акумуляторі, перш ніж запрацює бензиновий двигун. Багато гібридів, що підключаються до електромережі, значно економлять пальне, коли працюють разом із бензиновим двигуном.

Як випливає з назви, гібрид, що підключається від мережі, можна під'єднати до розетки, щоб зарядити акумуляторну батарею. Хоча можна цього і не робити, адже вони завжди можуть працювати в гібридному режимі.



Акумуляторні електромобілі

“Чисті” електромобілі на акумуляторах часто позначають абревіатурою BEV. Для руху вони використовують як мінімум один електродвигун і акумуляторну батарею. Популярні приклади BEV включають усі Tesla, Ford Mustang Mach-E та Chevrolet Bolt.

Багато BEV, які часто називають просто EV, пропонують принаймні два розміри акумуляторної батареї та дві конфігурації трансмісії.

Ця гнучкість дозволяє покупцеві автомобіля вибирати пріоритетні речі, наприклад, нижчу базову ціну, кращу динаміку або більший запас ходу. Наприклад, Tesla Model Y пропонує комплектації Base, Long Range і Performance. За оцінками EPA, Long Range забезпечує запас ходу в 530 км проти 490 км у Performance і 450 миль у базової моделі. Як ви вже здогадалися, Model Y Performance натомість має краще прискорення та вищу максимальну швидкість. Наприклад Model Y Performance треба лише 3,6 секунди, щоб розігнатись з місця до 100 км/год.

Всупереч ажіотажу навколо електромобілів, у них все ж є деякі недоліки. Головним чином – час, необхідний для повного заряджання їхніх акумуляторів, набагато довший, ніж заправка автомобіля бензином. До того ж електромобілі не можуть проїхати так далеко, як більшість бензинових автомобілів, перш ніж знадобиться зарядка. Вартість самих електромобілів також зазвичай більша, ніж транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння.

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Електромобілі на водневих паливних елементах

Нарешті ми підійшли до найрідкіснішої породи електромобілів, електромобіля на водневих паливних елементах. Замість того, щоб черпати електроенергію з енергетичної мережі, як гібрид або електричний автомобіль з акумулятором, транспортний засіб на паливних елементах перетворює газоподібний водень в електрику за допомогою бортового паливного елемента.

Цей високотехнологічний процес позбавляє електрони від атомів водню, а водень потім зв’язується з киснем. Своєю чергою, електрони є тим, що живить електродвигун паливного елемента. Викиди з вихлопної труби складаються лише з невеликої кількості води.

Переваги транспортних засобів на паливних елементах включають набагато швидший час заправки, ніж той, що потрібно для підзарядки зарядного пристрою або електричного автомобіля. Він також не залежить від енергетичної мережі, яка може отримувати електроенергію від екологічно токсичних вугільних електростанцій. Недоліками є складний і дорогий характер трансмісії на паливних елементах, а також той факт, що кількість водневих заправних станцій сильно обмежена.

Це пояснює, чому продажі автомобілів на паливних елементах, таких як Toyota Mirai та Hyundai Nexo, у США обмежені Каліфорнією. Це один із небагатьох штатів, який — принаймні у великих міських районах — має достатньо водневих заправних станцій, щоб зробити транспортні засоби на паливних елементах можливими.