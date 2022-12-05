Система e-4ORCE від Nissan - це нова технологія, яка застосовується в електромобілях та гібридах нового покоління.

Основу технології e-4ORCE складають три головних елементи – керування електромотором, повним приводом і шасі.

Система e-4ORCE робить водіння плавним і водночас точним. Вона забезпечує контроль та керованість автомобілем на будь-якій поверхні та комфортну їзду всім пасажирам.

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Буква «e» в назві e-4ORCE означає, що система повністю електрична. «4ORCE» – це фізична потужність автомобіля, а «4» – повний привід.

Систему повного приводу e-4ORCE було розроблено як для повністю електричних моделей Nissan, так і для тих, які працюють на базі системи e-POWER. В обох випадках колеса приводяться в рух виключно електромоторами, що живляться від акумулятора.

Загальна потужність X-Trail з системою подвійних електромоторів складає 157 кВт (213 к.с.). Завдяки цьому для розгону з 0 до 100 км/год потрібно лише 7 секунд. У випадку поганого щеплення з дорогою чи буксування задніх коліс система перекидає крутний момент на задню вісь і робить це в 10 000 разів швидше, ніж авто з механічною повнопривідною системою.

Загальна потужність системи e-4ORCE на Ariya – 225 кВт (306 к.с.) Завдяки цьому для розгону з 0 до 100 км/год потрібно лише 5,7 секунди.

У системі e-4ORCE акумулятор живить мотори, встановлених на кожній осі для незалежного та рівномірного управління колесами. Система e-4ORCE допомагає водієві легко слідувати заданій траєкторії повороту з мінімальним підрулюванням.

Технологія e-4ORCE розподіляє крутний момент на передню та задню частини, покращуючи таким чином зчеплення коліс з дорожнім покриттям відповідно до його стану та умов руху авто. При цьому гальмівна система блокує окремо кожне з чотирьох коліс.

Таке чітке управління двомоторною системою та гальмівному механізму дозволяє легко керувати автомобілем незалежно від того, чи дорога мокра, забруднена оливою, слизька від мокрого листя чи засніжена. Головне, що впливає на стійкість автомобіля на дорозі, – це рівномірний розподіл потужності, генерованої двомоторною системою, що регулюється у 10 000 разів швидше, ніж авто з механічною повнопривідною системою.

Додатковою перевагою технології e-4ORCE для всіх пасажирів є те, що вони можуть комфортно їхати та майже не відчувати «клювання» кузова під час уповільнення завдяки потужному рекуперативному гальмуванню. Дотримання рекуперативного балансу між передньою та задньою осями дозволяє зменшити таке «клювання» авто. Система з подвійним двигуном утримує більше регенеративної енергії, ніж система з одним двигуном, і таким чином робить автомобіль ще більш ефективним.