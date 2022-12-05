Система e-4ORCE от Nissan – это новая технология, которая применяется в электромобилях и гибридах нового поколения.

Основу технологии e-4ORCE составляют три главных элемента – управление электромотором, полным приводом и шасси.

Система e-4ORCE делает вождение плавным и одновременно точным. Она обеспечивает контроль и управляемость автомобилем на любой поверхности и комфортную езду всем пассажирам.

Также интересно трехцилиндровый двигатель X-Trail стал одним из самых лучших.

Буква e в названии e-4ORCE означает, что система полностью электрическая. 4ORCE – это физическая мощность автомобиля, а 4 – полный привод.

Система полного привода e-4ORCE была разработана как для полностью электрических моделей Nissan, так и для работающих на базе системы e-POWER. В обоих случаях колеса приводятся в движение исключительно электромоторами, питающимися от аккумулятора.

Общая мощность X-Trail с системой двойных электромоторов составляет 157 кВт (213 л.с.). Благодаря этому для разгона с 0 до 100 км/ч требуется всего 7 секунд. В случае плохого сцепления с дорогой или буксировки задних колес система перекидывает крутящий момент на заднюю ось и делает это в 10 000 раз быстрее, чем авто с механической полноприводной системой.

Общая мощность системы e-4ORCE на Ariya – 225 кВт (306 л.с.). Благодаря этому для разгона с 0 до 100 км/ч требуется всего 5,7 секунды.

В системе e-4ORCE аккумулятор питает моторы, установленные на каждой оси для независимого и равномерного управления колесами. Система e-4ORCE помогает водителю легко следовать заданной траектории поворота с минимальным подруливанием.

Технология e-4ORCE распределяет крутящий момент на переднюю и заднюю части, улучшая таким образом сцепление колес с дорожным покрытием в соответствии с его состоянием и условиями движения авто. При этом тормозная система блокирует отдельно каждое из четырех колес.

Такое четкое управление двухмоторной системой и тормозным механизмом позволяет легко управлять автомобилем независимо от состояния дороги: мокрая, загрязненная маслом, скользкая от мокрых листьев или заснеженная. Главное, что влияет на устойчивость автомобиля на дороге – это равномерное распределение мощности, генерируемой двухмоторной системой, регулируемое в 10 000 раз быстрее, чем авто с механической полноприводной системой.

Дополнительным преимуществом технологии e-4ORCE для всех пассажиров является то, что они могут комфортно ехать и почти не ощущать “клевков” кузова во время замедления благодаря мощному рекуперативному торможению. Соблюдение рекуперативного баланса между передней и задней осями позволяет уменьшить такие “клевки” автомобиля. Система с двойным двигателем удерживает больше регенеративной энергии, чем система с одним двигателем, и таким образом делает автомобиль еще более эффективным.