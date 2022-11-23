До переліку десяти найкращих двигунів цього року потрапив 1,5-літровий турбодвигун зі змінним ступенем стиснення VC-Turbo, яким комплектується новий Nissan X-Trail / Rogue.

Стали відомі результати щорічного рейтингу Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems 2022.

Команда журі Wards 2022 провела випробування 29 абсолютно нових або суттєво вдосконалених двигунів автомобілів, які використовуються для виконання повсякденних задач. До критеріїв оцінки входили показники потужності, крутного моменту, рівня шуму, витрат палива, порівняльні характеристики та застосування провідних технологій.

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Високу оцінку суддів отримав турбодвигун зі змінним ступенем стиснення (VC-Turbo) кросовера Nissan Rogue. «До цього неможливо було й представити, що про 3-циліндровий двигун можна сказати, що він «працює рівно і надзвичайно тихо на холостому ходу, добре себе показує і в заторах, і на трасі», — ділиться своїми враженнями суддя Дрю Вінтер.

«Такий тип двигунів давно не новинка, але те, як VC-Turbo працює – неймовірно та інноваційно», — додав суддя Боб Грітцінгер. «Й так популярний кросовер Rogue з такою технологією на 3-циліндровому двигуні з малим робочим об'ємом приверне увагу ще більше клієнтів».

Двигун VC-Turbo також встановлено і на Nissan X-Trail. У 2021 році у Китаї він отримав нагороду China Heart Top 10 Best Engines.

Двигун VC-Turbo, розроблений компанією Nissan, легко і плавно змінює ступінь стиснення, оптимізуючи вихідну потужність та покращуючи ефективність їзди у відповідному режимі. Роботу двигуна прекрасно доповнює трансмісія XTRONIC нового покоління. Такий тандем дозволяє швидко розганяти авто при незначному споживанні палива. Двигун VC-Turbo, який стандартно встановлюється на кросоверах Rogue та X-Trail, не тільки робить автівку більш потужною, а й значно економить паливо та посилює крутний момент.