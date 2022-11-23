В список десяти лучших двигателей в этом году попал 1,5-литровый турбодвигатель с изменяющейся степенью сжатия VC-Turbo, которым комплектуется новый Nissan X-Trail/Rogue.

Стали известны результаты ежегодного рейтинга Wards 10 Best Engines&Propulsion Systems 2022.

Команда жюри Wards 2022 провела испытание 29 совершенно новых или существенно усовершенствованных двигателей автомобилей, используемых для выполнения повседневных задач. В критерии оценки входили показатели мощности, крутящего момента, уровня шума, расхода топлива, сравнительные характеристики и применение ведущих технологий.

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Высокую оценку судей получил турбодвигатель с изменяющейся степенью сжатия (VC-Turbo) кроссовера Nissan Rogue. «До этого невозможно было и представить, что о 3-цилиндровом двигателе можно сказать, что он «работает ровно и очень тихо на холостом ходу, хорошо себя показывает и в пробках, и на трассе», — делится своими впечатлениями судья Дрю Винтер.

"Такой тип двигателей давно не новинка, но то, как VC-Turbo работает - невероятно и инновационно", – добавил судья Боб Гритцингер. «И так популярный кроссовер Rogue с такой технологией на 3-цилиндровом двигателе с малым рабочим объемом привлечет еще больше клиентов».

Двигатель VC-Turbo также установлен и на Nissan X-Trail. В 2021 году в Китае он получил премию China Heart Top 10 Best Engines.

Двигатель VC-Turbo, разработанный компанией Nissan, легко и плавно изменяет степень сжатия, оптимизируя выходную мощность и улучшая эффективность езды в соответствующем режиме. Работу двигателя прекрасно дополняет трансмиссия XTRONIC нового поколения. Такой тандем позволяет быстро разгонять автомобиль при незначительном потреблении топлива. Двигатель VC-Turbo, стандартно устанавливаемый на кроссоверах Rogue и X-Trail, не только делает автомобиль более мощным, но и значительно экономит топливо и усиливает крутящий момент.