Nissan представив новий кросовер X-Trail для європейського ринку.

6 вересня Nissan представив європейську версію абсолютно нового X-Trail четвертого покоління, який буде продаватись і в Україні. За час випуску цієї моделі було продано майже сім мільйонів одиниць X-Trail по всьому світу, що зробило його одним із найпопулярніших у світі сімейних автомобілів.

Новий Nissan має дизайн, в якому легко впізнати X-Trail: м’язистий дизайн, зручність салону та розширені можливості повного приводу. Новий X-Trail буде доступний як у п’яти-, так і в семимісній конфігураціях. В США вже рік продається його заокеанський аналог Nissan Rogue.

Новинка створена на платформі Alliance CMF-C, як і недавно представлений Qashqai.

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Дизайн Nissan X-Trail 2023

Дизайнери зберегли попередній стиль X-Trail, який демонстрував відчуття солідності та міцності, але не був агресивним. Але нове покоління має нові фірмові елементи дизайну Nissan – “плаваючий” дах і V-подібна решітка радіатора. Фари з комбінованими денними ходовими вогнями та покажчиками поворотів, розташованими вздовж лінії капота.

Форма задньої стійки нагадує плавник дельфіна. Ззаду горизонтальна лінія розташована трохи вище та нижче місця кріплення номерного знака, а розділені задні ліхтарі забезпечують широкий отвір для багажника. Срібляста панель вигинається під заднім бампером, відображаючи авантюрний характер X-Trail.

Новий X-Trail буде доступний у 10 кольорах кузова з п’ятьма двоколірними комбінаціями, створюючи 15 варіантів на вибір.

Трансмісія e-POWER на новому X-Trail

Новий X-Trail стане другою моделлю в європейській лінійці Nissan, яка буде оснащена інноваційною системою приводу бренду e‑POWER.

Система e-POWER нового X-Trail складається з потужної батареї та трансмісії, інтегрованої з бензиновим двигуном зі змінним ступенем стиснення, генератором, інвертором і переднім електродвигуном потужністю 150 кВт. В цій системі потужність до коліс надходить лише від електродвигуна, що забезпечує миттєву лінійну реакцію на акселератор.

Під капотом – 1,5-літровий турбобензиновий двигун зі змінним ступенем стиснення з кінцевою системною потужністю 150 кВт (204 к. с.).

Унікальним елементом e-POWER є те, що бензиновий двигун використовується виключно для виробництва електроенергії, тоді як колеса повністю приводяться в рух від електродвигуна. Це означає, що двигун завжди може працювати в оптимальному діапазоні, що забезпечує паливну ефективність у міських умовах

Завдяки чистому електродвигуну немає затримки, як у випадку з двигуном внутрішнього згоряння чи традиційним гібридом.

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e-4ORCE

Нова система повного приводу, розроблена для роботи з електрифікованими силовими агрегатами Nissan, представлена ​​на абсолютно новому X-Trail у Європі.

Система з подвійним електродвигуном має загальну потужність 157 кВт (213 к.с.) завдяки задньому двигуну потужністю 94 кВт, який забезпечує різке прискорення з 0-100 км/год за 7 секунд. Він має в 10 000 разів швидшу реакцію заднього крутного моменту, ніж механічна система повного приводу. Крім того, постійний перерозподіл крутного моменту та майже ідеальний баланс ваги сприяють надійній керованості та комфорту їзди, забезпечуючи потужне, але плавне водіння.

На додаток до оптимізації розподілу крутного моменту передніх і задніх коліс, система застосовує незалежне керування гальмами на кожному з чотирьох коліс, щоб максимізувати силу повороту.

М'яка гібридна версія ДВС

Окрім гібридної версії, новинка буде запропонована у варіанті з так званим “м’яким гібридом” – турбованим 1,5-літровим двигуном та переднім приводом. Виробляючи 120 кВт (163 к. с.) і 300 Нм крутного моменту, потужність на колеса передаватиметься через безступінчасту трансмісію Xtronic. Ця трансмісія також оснащена технологією м’якого гібриду 12 В. Система забезпечує підтримку крутного моменту, подовжену зупинку на холостому ході, швидкий перезапуск і рух накатом, що сприяє економії палива та викиду CO 2 . Крім того, під час прискорення може бути збільшений крутний момент приблизно на 6 Нм.

e-Pedal Step на X-Trail

З огляду на те, що 70% часу за кермом власники їздять в приміських районах, Nissan розробив абсолютно нову систему «однієї педалі» під назвою e-Pedal Step. Вона, як на електромобілях, дозволяє водіям прискорюватися та гальмувати, використовуючи лише акселератор.

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Салон Nissan X-Trail

Салон нового Nissan X-Trail виконаний як у моделей преміум-сегменту, і це не перебільшення.

Кнопки керування технології Nissan Intelligent Mobility знаходяться під рукою водія, використані матеріали преміум-класу, розумні функції та продумана деталізація забезпечує вишуканий дизайн і практичність.

Велику увагу приділено ергономічній та тактильній якості перемикачів і кнопок, щоб надати їм відчуття високої якості.

Під верхнім ярусом плаваючої консолі є місце для зберігання таких речей, як сумочка або планшет. Нове освітлення білого кольору використовується у всьому салоні, і його рівномірність створює преміальне та гармонійне враження.

Щоб полегшити завантаження речей, установку дитячого сидіння або комфортне розміщення в автомобілі, доступ до сидінь другого ряду став ще більш доступним завдяки тому, що задні пасажирські двері відкриваються майже на 90 градусів.

Другий ряд сидінь розділяється у співвідношенні 60:40, а також є центральний люк, завдяки якому можна легко транспортувати довгі предмети, наприклад лижі, без необхідності скидати будь-яку частину другого ряду сидінь. Другий ряд сидінь також можна висунути вперед, щоб максимально збільшити простір багажника та забезпечити легкий доступ до третього ряду в 7-місній конфігурації.

Завдяки ефективності упаковки платформи Alliance CMF-C новий X-Trial доступний із третім рядом пасажирських місць у багажнику. Індивідуальні сидіння, які легко зникають у підлозі, призначені для розміщення пасажирів зростом до 160 см.

Доступ до третього ряду вимагає простої операції, щоб перекинути крайнє сидіння вперед, що дозволяє легко перейти на третій ряд.

Коли два задні сидіння не використовуються, простір багажника становить 585 літрів, збільшений на 20 літрів порівняно з попередником.

Задні двері з електроприводом дозволяють легко отримати доступ до багажника, коли руки вільні.

Дивіться відеопрезентацію нового Nissan X-Trail 2023 (з українськими субтитрами):