Nissan збирається припинити виробництво Rogue Sport у рамках оновлення своєї лінійки. Цей автомобіль був аналогом Qashqai у США.

Виробник автомобілів оголосив про цей крок зазначивши, що виробництво Rogue Sport для ринку США завершиться в грудні.

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“З абсолютно новим Rogue і нещодавно переробленим Kicks ми продовжуватимемо ефективно охоплювати цю частину [ринку]”, — сказав у записці віце-президент Nissan Скотт Ширлі. “Ми також можемо інвестувати більше ресурсів у наші поточні життєві цикли автомобілів і продукти наступного покоління”.

Ширлі зазначив, що цей крок також дозволить Nissan сконцентруватись на автомобілях з більшим попитом, таких як Rogue, Kicks і Pathfinder.

Хоча виробництво Rogue Sport завершиться в грудні, продажі триватимуть до початку 2023 року, а Nissan надаватиме підтримку запчастин до 2033 року.

Початкова рекомендована роздрібна ціна для Nissan Rogue 2022 року коливається від 27 150 доларів США з базовою комплектацією S до 36 930 доларів США за комплектацію Platinum найвищого рівня. Ціна Nissan Rogue Sport 2022 року починається від 24 760 доларів США з базовою комплектацією S, а комплектація SL, яка є найкращою опцією, починається від 30 890 доларів США.