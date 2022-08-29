Nissan собирается прекратить производство Rogue Sport в рамках обновления своей линейки.
Производитель автомобилей объявил об этом шаге отметив, что производство Rogue Sport завершится в декабре.
Читайте также: Первый Nissan Rogue нового поколения уже побит и продан на аукционе Copart
"С совершенно новым Rogue и недавно переработанным Kicks мы будем продолжать эффективно охватывать эту часть [рынка]", – сказал в записке вице-президент Nissan Скотт Ширли. Мы также можем инвестировать больше ресурсов в наши текущие жизненные циклы автомобилей и продукты следующего поколения.
Ширли отметил, что этот шаг также позволит Nissan сконцентрироваться на автомобилях с большим спросом, таких как Rogue, Kicks и Pathfinder.
Хотя производство Rogue Sport завершится в декабре, продажи продлятся до начала 2023 года, а Nissan будет оказывать поддержку запчастей до 2033 года.
Первоначальная рекомендованная розничная цена для Nissan Rogue в 2022 году колеблется от 27 150 долларов США с базовой комплектацией S до 36 930 долларов США за комплектацию Platinum самого высокого уровня. Цена Nissan Rogue Sport 2022 начинается от 24 760 долларов США с базовой комплектацией S, а комплектация SL, которая является наилучшей опцией, начинается от 30 890 долларов США.