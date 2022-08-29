Nissan собирается прекратить производство Rogue Sport в рамках обновления своей линейки.

Производитель автомобилей объявил об этом шаге отметив, что производство Rogue Sport завершится в декабре.

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"С совершенно новым Rogue и недавно переработанным Kicks мы будем продолжать эффективно охватывать эту часть [рынка]", – сказал в записке вице-президент Nissan Скотт Ширли. Мы также можем инвестировать больше ресурсов в наши текущие жизненные циклы автомобилей и продукты следующего поколения.

Ширли отметил, что этот шаг также позволит Nissan сконцентрироваться на автомобилях с большим спросом, таких как Rogue, Kicks и Pathfinder.

Хотя производство Rogue Sport завершится в декабре, продажи продлятся до начала 2023 года, а Nissan будет оказывать поддержку запчастей до 2033 года.