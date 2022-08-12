Перша партія нових автомобілів вже прибула до країни.

Nissan відновлює постачання автомобілів до України з європейських складів. Ця подія стала ще одним важливим кроком у поновлені повноцінної роботи компанії в Україні.

Для замовлення бажаного авто клієнтам потрібно звернутися до найближчого офіційного дилерського центру.

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Окрім відновлення постачання автомобілів до України, Nissan також поновлює роботу Nissan Financial Services – програми кредитування. Кредит на придбання нового Nissan можна оформити з відсотковою ставкою лише від 0,01% річних на строк до 5 років. Мінімальний перший внесок становить лише 30%.

Адреси, контакти дилерських центрів Nissan в Україні та графік їх роботи можна дізнатися на офіційному сайті Nissan.