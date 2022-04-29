Компанія Nissan пожертвувала шість автомобілів, які будуть використані для допомоги постраждалим від гуманітарної кризи в Україні.

У Кракові відбулась офіційна передача автомобілів Польській асоціації медичних місій, яка надає безпосередню підтримку українським лікарням та медикам.

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Основна частина пожертвування складається з трьох позашляховиків Nissan Pathfinder, спеціально підготовлених для використання в якості автомобілів швидкої медичної допомоги у складних умовах. У задній частині салону автомобілів розташовані повнорозмірні ноші для перевезення поранених та місце для фельдшера.

Автомобілі також оснащені набором необхідного санітарно-технічного обладнання та медикаментів, необхідних для надання ефективної швидкої допомоги. Крім того, кожен транспортний засіб оснащений спеціальною валізою з медикаментами та медичним обладнанням для надання першої допомоги, що дозволяє медикам дістатись поранених у тих місцях, куди неможливо дістатися автомобілем.

Позашляховики Nissan оснащені потужними 4- та 6-циліндровими двигунами, що забезпечують можливість руху у важких польових умовах. Крім того, для максимально швидкого перевезення хворих автомобілі оснащені комплектами світлової та звукової сигналізації.

Три 100% електричні автомобілі Nissan LEAF також були передані у користування Польській медичній місії, за допомогою якої волонтери асоціації організовуватимуть перевезення біженців у Польщі, особливо вразливих людей та людей з обмеженими можливостями.

“Як міжнародна компанія, одна з філій якої знаходиться в Києві, ми також чуємо від наших співробітників в Україні про масштаби трагедії, яка зараз відбувається в країні. В умовах гуманітарної кризи, крім створення спеціального фонду для підтримки народу України – Nissan Cares – ми також вирішили підтримати організацію, яка надає допомогу там, де вона найбільше потрібна. Ми раді налагодити співпрацю з Польською медичною місією та сподіваємось, що наші автомобілі допоможуть зберегти людські життя”, — сказав Мачей Кленкєвич, Керуючий директор Nissan у Центральній та Східній Європі.

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Польська асоціація медичних місій допомагає жертвам воєн, катастроф та лих з 1999 року. Її діяльність ґрунтується на роботі волонтерів: лікарів, фельдшерів, медсестер, спеціалістів з реабілітації, а також психологів та медичних аналітиків. Це одна з небагатьох польських НУО, які надають медичну допомогу. Під час конфлікту в Україні забезпечує безперебійну роботу місцевих лікарень, закуповуючи та доставляючи термінове необхідне медичне обладнання та медикаменти, необхідні для порятунку здоров'я та життя. Асоціація також відкрила три єдині пункти медичної допомоги для українських біженців на прикордонних переходах Корчова, Гребенне та Будомєж.

Крім того, компанія Nissan передала 500 спеціалізованих аптечок, що містять пакети з ліками та медичним приладдям, необхідним для надання першої допомоги, включаючи термоковдри та реанімаційні маски. Розповсюдженням цих аптечок займався польський фонд “Uniters”, який із 2014 року займається підтримкою дітей та сімей українських воїнів. Аптечки було доставлено волонтерами фонду безпосередньо до України.