Харківщина отримала нові авто швидкої допомоги підвищеної прохідності. А також медикаменти та все необхідне обладнання для ефективної роботи на передньому краю оборони Харківщини.

Для роботи в Харківській області прибули вісім швидких на базі повнопривідних пікапів Nissan Navara, повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Facebook.

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Як відомо, машини мають броньовану кабіну, що зробить їх перебування в районах бойових дій більш безпечним.

Автомобілі надані міжнародною гуманітарною організацією MOAS, яка надає медичну допомогу найбільш вразливим групам населення в районах зі складною логістикою.