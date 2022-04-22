Харьковщина получила новые автомобили скорой помощи повышенной проходимости. А также медикаменты и все необходимое оборудование для эффективной работы на переднем крае обороны Харьковщины.

Для работы в Харьковской области прибыли восемь скорых на базе полноприводных пикапов Nissan Navara, сообщил председатель Харьковской областной Военной администрации Олег Синегубов на своей странице в Facebook.

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Как известно, машины обладают бронированной кабиной, что сделает их пребывание в районах боевых действий более безопасным.

Автомобили предоставлены международной гуманитарной организацией MOAS, которая оказывает медицинскую помощь наиболее уязвимым группам населения в районах со сложной логистикой.