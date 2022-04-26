“На москву”. Такі номери автівки, яку з Тернополя передали для місцевої теороборони. Машину за власні кошти придбали працівники комунальних спортивних закладів.

“Знаючи проблеми в збройних силах, цей автомобіль піде для потреб збройних сил України, а саме підрозділів територіальної оборони. Багато хто з них вже знаходиться в зоні бойових дій, частина буде долучатися згодом. Тому саме такий автомобіль буде їм в край необхідним”, — відзначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

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Нині знайти схожий автомобіль доволі важко. “Ми його шукали тривалий час. Фактично з найближчих країн повивозили майже всі автомобілі подібного класу “пікап”, але все ж знайшли. Хлопці допомогли нам його перевезти сюди”, — сказав начальник управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради Микола Круть.

Військові вже отримали документи на нову машину. Подарунком дуже задоволені. Нам кажуть, зараз є велика потреба саме у таких пікапах.

“Ми щиро вдячні спортивним організаціям, волонтерським організаціям, за придбання таких автомобілів. Вони зараз дуже потрібні, особливо на Сході України”, — підкреслив військовослужбовець Юрій Жигальський.

Додамо, цей позашляховик мають перефарбувати у відповідні камуфляжні кольори. І вже протягом декількох днів його відправлять військовим, які захищають Схід України.