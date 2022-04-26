"На москву". Таковы номера автомобиля, который в Тернополе передали для местной теробороны. Машину за свой счет приобрели работники коммунальных спортивных заведений.

“Зная проблемы в ВСУ, этот автомобиль пойдет для нужд Вооруженных сил Украины, а именно подразделений территориальной обороны. Многие из них уже находятся в зоне боевых действий, часть будет приобщаться впоследствии. Поэтому именно такой автомобиль будет им крайне необходим”, – отметил городской голова Тернополя Сергей Надал.

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Сейчас найти подобный автомобиль довольно сложно. “Мы его искали долгое время. Фактически из ближайших стран вывезли почти все автомобили подобного класса, пикапы, но все же нашли. Ребята помогли нам его перевезти сюда”, – сказал начальник управления развития спорта и физической культуры Тернопольского городского совета Николай Круть.

Военные уже получили документы на новую машину. Подарком очень довольны. У нас, говорят, сейчас большая потребность именно в таких пикапах.

“Мы искренне благодарны спортивным организациям, волонтерским организациям за приобретение таких автомобилей. Они сейчас очень нужны, особенно на Востоке Украины”, – подчеркнул военнослужащий Юрий Жигальский.

Добавим, этот внедорожник должен быть перекрашен в соответствующие камуфляжные цвета. И уже в течение нескольких дней его отправят военным, которые защищают Восток Украины.