Первая партия новых автомобилей уже прибыла в страну.

Nissan возобновляет поставки автомобилей в Украину с европейских складов. Это событие стало еще одним важным шагом в возобновлении полноценной работы компании в Украине.

Для заказа желаемого авто клиентам нужно обратиться в ближайший официальный дилерский центр.

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Кроме возобновления поставок автомобилей в Украину, Nissan также возобновляет работу Nissan Financial Services-программы кредитования. Кредит на приобретение нового Nissan можно оформить с процентной ставкой от 0,01% годовых на срок до 5 лет. Минимальный первый взнос составляет лишь 30%.

Адреса, контакты дилерских центров Nissan в Украине и график их работы можно узнать на официальном сайте Nissan.