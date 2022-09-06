Nissan представил новый кроссовер X-Trail для европейского рынка.

6 сентября Nissan представил европейскую версию абсолютно нового X-Trail четвертого поколения, который будет продаваться и в Украине. За время выпуска этой модели было продано почти семь миллионов единиц X-Trail по всему миру, что сделало его одним из самых популярных в мире семейных автомобилей.

Новый Nissan имеет дизайн, в котором легко узнать X-Trail: мускулистый дизайн, удобство салона и расширенные возможности полного привода. Новый X-Trail будет доступен как в пяти, так и в семиместной конфигурациях. В США уже год продается его заокеанский аналог Nissan Rogue.

Новинка создана на платформе Alliance C MFC, как и недавно представленный Qashqai.

Также интересно Тест-драйв Nissan Qashqai

Дизайн Nissan X-Trail 2023

Дизайнеры сохранили прежний стиль X-Trail, который демонстрировал ощущение солидности и прочности, но не был агрессивным. Но новое поколение имеет новые фирменные элементы дизайна Nissan – “плавающая” крыша и V-образная решетка радиатора. Фары с комбинированными дневными ходовыми огнями и указателями поворотов, расположенными вдоль линии капота.

Форма задней стойки напоминает плавник дельфина. Сзади горизонтальная линия расположенная чуть выше и ниже места крепления номерного знака, а разделенные задние фонари обеспечивают широкое отверстие для багажника. Серебристая панель выгибается под задним бампером, отражая авантюрный характер X-Trail.

Новый X-Trail будет доступен в 10 цветах кузова с пятью двухцветными комбинациями, создавая 15 вариантов на выбор.

Трансмиссия e-POWER на новом X-Trail

Новый X-Trail станет второй моделью в европейской линейке Nissan, которая будет оснащена инновационной системой привода бренда e‑POWER.

Система e-POWER нового X-Trail состоит из мощной батареи и трансмиссии, интегрированной с бензиновым двигателем с переменной степенью сжатия, генератором, инвертором и передним электродвигателем мощностью 150 кВт. В этой системе мощность к колесам поступает лишь от электродвигателя, что обеспечивает мгновенную линейную реакцию на акселератор.

Под капотом – 1,5-литровый турбобензиновый двигатель с переменной степенью сжатия с конечной системной мощностью 150 кВт (204 л. с.).

Уникальным элементом e-POWER является то, что бензиновый двигатель используется исключительно для производства электроэнергии, тогда как колеса полностью приводятся в движение от электродвигателя. Это означает, что двигатель может работать в оптимальном диапазоне, что обеспечивает топливную эффективность в городских условиях

Благодаря чистому электродвигателю нет задержки, как в случае с двигателем внутреннего сгорания или традиционным гибридом.

Кстати Nissan возобновляет поставки автомобилей в Украину с европейских складов

e-4ORCE

Новая система полного привода, разработанная для работы с электрифицированными силовыми агрегатами Nissan, представлена на совершенно новом X-Trail в Европе.

Система с двойным электродвигателем имеет общую мощность 157 кв (213 л. с.) благодаря заднему двигателю мощностью 94 кВт, который обеспечивает резкое ускорение с 0-100 км/ч за 7 секунд. Он имеет в 10 000 раз более быструю реакцию заднего крутящего момента, чем механическая система полного привода. Кроме того, постоянное перераспределение крутящего момента и почти идеальный баланс веса способствуют надежной управляемости и комфорту езды, обеспечивая мощное, но плавное вождение.

В дополнение к оптимизации распределения крутящего момента передних и задних колес, система применяет независимое управление тормозами на каждом из четырех колес, чтобы максимизировать силу поворота.

Мягкая гибридная версия ДВС

Кроме гибридной версии, новинка будет предложена в варианте с так называемым “мягким гибридом” – турбированным 1,5-литровым двигателем и передним приводом. Производя 120 кВт (163 л. с.) s 300 Нм крутящего момента, мощность на колеса будет передаваться через бесступенчатую трансмиссию Xtronic. Эта трансмиссия также оснащена технологией мягкого гибрида 12 В. Система обеспечивает поддержку крутящего момента, удлиненную остановку на холостом ходу, быстрый перезапуск и движение накатом, что способствует экономии топлива и выбросу CO2. Кроме того, во время ускорения может быть увеличен крутящий момент примерно на 6 Нм.

e-Pedal Step на X-Trail

Учитывая то, что 70% времени за рулем владельцы ездят в пригородных районах, Nissan разработал совершенно новую систему “одной педали” под названием e-Pedal Step. Она, как на электромобилях, позволяет водителям ускоряться и тормозить, используя только акселератор.

Кстати Nissan снимает с производства доступную версию популярного кроссовера

Салон Nissan X-Trail

Салон нового Nissan X-Trail выполнен как у моделей премиум-сегмента, и это не преувеличение.

Кнопки управления технологии Nissan Intelligent Mobility находятся под рукой водителя, использованы материалы премиум-класса, умные функции и продуманная детализация обеспечивает изысканный дизайн и практичность.

Большое внимание уделено эргономическому и тактильному качеству переключателей и кнопок, чтобы придать им ощущение высокого качества.

Под верхним ярусом плавающей консоли есть место для хранения таких вещей, как сумочка или планшет. Новое освещение белого цвета используется во всем салоне, и его равномерность создает премиальное и гармоничное впечатление.

Чтобы облегчить погрузку вещей, установку детского сидения или комфортное размещение в автомобиле, доступ к сиденьям второго ряда стал еще более доступным благодаря тому, что задние пассажирские двери открываются почти на 90 градусов.

Второй ряд сидений делится в соотношении 60:40, а также есть центральный люк, благодаря которому можно легко транспортировать длинные предметы, например, лыжи, без необходимости сбрасывать любую часть второго ряда сидений. Второй ряд сидений также можно выдвинуть вперед, чтобы максимально увеличить пространство багажника и обеспечить легкий доступ к третьему ряду в 7-местной конфигурации.

Благодаря эффективности упаковки платформы Alliance C MFC новый X-Trial доступен с третьим рядом пассажирских мест в багажнике. Индивидуальные сиденья, которые легко исчезают в полу, предназначены для размещения пассажиров ростом до 160 см.

Доступ к третьему ряду требует простой операции, чтобы перебросить крайнее сиденье вперед, что позволяет легко перейти на третий ряд.

Когда два задних сиденья не используются, пространство багажника составляет 585 литров, увеличено на 20 литров по сравнению с предшественником.

Задняя дверь с электроприводом позволяет легко получить доступ к багажнику, когда руки свободны.

Смотрите видео презентации нового Nissan X-Trail 2023 (с украинскими субтитрами):