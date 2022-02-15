19:40, 15 февраля 0

Сегодня расскажу, как мы тестировали новую генерацию Nissan Qashqai, рванув в Житомир. Не Токио конечно, но тест-драйв, на котором тебя учат готовить японское мясо вагю и им же кормят, автоматически превращается в лучшее испытание года. Но не будем забегать наперед, обо всем попеременно.

Nissan Qashqai дебютировал в третьей генерации. Его предшественник выпускался 8 лет и являлся долгожителем сегмента. С другой стороны, это означает, что модель была успешной. Если копнуть глубже, то становится ясно, что для марки Qashqai является главной моделью. С 2007 года, когда у нас презентовали этот кроссовер, в Украине продано почти 30 тысяч “Кашкаев”. А по всему миру – пять миллионов. Это очень много. Но с каждым поколением Qashqai переживает настоящие метаморфозы. Кроссовер, который когда-то воспринимался чем-то очень бюджетным и простым, сегодня оснащен так щедро, что у него есть оборудование, которое отсутствует, например, у Lexus LX. К тому же использованы технологии от Nissan GT-R. Не верите? Давайте разбираться!

Не больше и не тяжелее

Как и предшественник, новый Qashqai был разработан в Европе. Его дизайн получил больше острых граней. Интересно, что производитель прислушался к пожеланиям клиентов, которые просили не делать Qashqai больше. Мол, такой масштаб очень удобен для города и для семьи. Поэтому производитель сохранил пропорции предшественника и кроссовер подрос всего на полразмера, прибавив в длину 3,5 см и на 2 см растянув колесную базу.

Но снаружи Nissan изменился существенно. Дело в первую очередь в новой бумеранговидной передней оптике, у которой сверху ходовые огни, а внизу светодиодные фары, которые есть даже в самой простой комплектации. При этом адаптивный дальний свет есть только у двух самых дорогих исполнений. Передок имеет узнаваемую V-образную решетку. На передних крыльях появилась рельефная надпись Qashqai, напоминающая тиснение. Задняя стойка частично крашена в черный цвет, поэтому кажется, что она словно парит в воздухе.

Но самое важное, что теперь, начиная со средних исполнений, “Кашкай” можно заказывать с двухцветным кузовом, в котором крыша и корпуса боковых зеркал будут окрашены в черный цвет. Если заказать черную машину, то крыша и зеркала могут быть и серого оттенка. Правда, это опция за 31 тысячу гривен. Кстати, о комплектациях. Их теперь пять: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna и новая Tekna+.

Стал богаче и выбор "обуви" для кроссовера. Только самая простая Visia имеет стальные 17-дюймовые диски с колпаками. У остальных легкосплавные и в зависимости от исполнения они могут быть семнадцатого, восемнадцатого и даже девятнадцатого размера, как у тестовой топовой комплектации Tekna+. И это при том, что в Европе предлагают даже 20 диски.

Подробнее о комплектации Nissan Qashqai

Учитывая, что Qashqai построен на модульной платформе CMF-C альянса Renault-Nissan, ему удалось изрядно "похудеть" по сравнению с предшественником. Потому что при этом боковая дверь, передние крылья и капот изготовлены из алюминия. Это, а также другие усовершенствования, позволили сэкономить 60 кг. Но все эти кило "съелись" из-за размеров, которые все же немного выросли, а также большого количества нового оборудования.

Новичок воспринимается значительно практичнее предыдущей генерации. Загрузить вещи в багажник удобнее благодаря опущенному на 20 мм уровню пола, ведь задняя подвеска стала компактнее. Впервые на “Кашкае” появился и электропривод двери с бесконтактным датчиком. А сам багажник вырос на 74 литра. Но только у базовой переднеприводной версии он вмещает 504 л. В полноприводных комплектациях N-Connecta и Tekna у него 479 л., а в топовой Tekna+ из-за сабвуфера багажник самый маленький – всего 436 л. При этом две половинки полов удобно снимать, одну из них можно поставить вертикально, разделив багажник пополам. В подполье можно спрятать жесткую шторку. При этом, сложив спинки заднего ряда, получаем ровный пол. Все классно, хотя у некоторых конкурентов объем все равно больше.

Также интересно тест-драйв Nissan Juke

Больше пространства

Салон решительно перекроили. Qashqai стал более уютным. На уровне плеч в ширину прибавилось 3 см, а на уровне бедер – 1 см. Цифры может быть и скромные, но стало просторнее. А на заднем ряду и раньше было не тесно. Хотя за счет растянутой колесной базы задние пассажиры получили увеличенный на 28 мм запас места для колен. Стало больше места и над головой, потому что крышу подняли на 15 мм. А вот от чего в восторге будут родители, это от того, что задняя дверь открывается под углом 85 градусов. Теперь гораздо проще устанавливать назад детские кресла или пристегивать своих отпрысков.

Но главная новость в том, как много оборудования прибавилось. Даже у базового исполнения Visia уже есть адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары и 16 систем безопасности. У простых версий панель приборов экран на 7 дюймов, а у двух более дорогих исполнений монитор размером 12,3 дюйма. При этом можно выбрать из нескольких имеющихся дизайнов картинки – от минималистичного до такого, где будет выведена большая картинка навигации. А перед глазами водителя – 10,8 дюймовый проекционный экран (Nissan говорит, что он является одним из самых больших в сегменте). В то же время более дорогие версии на центральной консоли имеют сенсорный экран на 9 дюймов, у более дешевых, понятно, поменьше. N-Connecta, Tekna и Tekna+ также имеют беспроводную зарядку для мобильного. И на десерт – в топовой версии, а именно такоя была у нас на тесте, – массажер передних кресел. А это в С-SUV сегменте! Именно массажа мне не хватало в новеньком Lexus LX. Также в тестовом "Кашкае" есть высококачественная кожа и аудиосистема Bose с 8 динамиками, сабвуфером и усилителем.

При этом интерьер по ощущениям на голову выше, чем у предшественника, не только с точки зрения дизайна, но и тактильных ощущений. Быстро работает мультимедийная система, на сенсорном экране карта навигации быстро перемещается за пальцами. В интерьере хоть и много разного пластика, но собран кроссовер добротно, потому что во время движения не генерирует ни одного звука.

Владельцам нового Qashqai будет помогать приложение Nissan Connect, которое позволит дистанционно открывать и закрывать автомобиль, включать фары или звуковые сигналы, контролировать давление в колесах или получать уведомления о выходе из строя систем. Оно умеет информировать о географическом положении авто и его скорости. Так можно контролировать автомобиль, когда машиной управляет, например, сын или дочь. Также приложение будет напоминать Вам о своевременности прохождения ТО и поможет записаться на обслуживание.

Заказать тест-драйв Nissan Qashqai

Один вместо трех

И если оборудования у Qashqai стало гораздо больше, то линейка моторов существенно сократилась. Раньше ведь было два бензиновых мотора и дизель. А теперь фактически один мотор, но в двух вариантах мощности – на 130 или 150 сил. Этот турбобензиновик объемом всего 1,3 л.

Новый мотор – это совместный проект альянса Renault-Nissan и Mercedes-Benz. Среди главных преимуществ двигателя – высокий крутящий момент на низких оборотах. Имеем в более слабой версии 240 Нм, а в более мощной – целых 250 Нм уже с 1600 об/мин. Для сравнения: у атмосферного 2-литрового бензиновика предыдущего поколения было 144 л.с. и 200 Нм, но уже где-то после 4000 об/мин.

Мотор чувствителен к работе педалью газа, и у него хорошая экономичность. Это достигается за счет непосредственного впрыска горючего под давлением в 250 бар, системы изменения фаз ГРМ на впуске и выпуске. Кроме этого, имеется специальное покрытие цилиндров Bore Spray Coating, такое же, как в двигателе Nissan GT-R. Оно снижает трение и оптимизирует передачу тепла. Впрочем, с другой стороны, делает мотор более требовательным к качеству топлива и масла.

В отличие от старого двухлитровика, который слабо набирал обороты, новый мотор живо крутится и неплохо разгоняется. Переднеприводная 150-сильная версия с вариатором сотню набирает за 9,2 секунды, а наш полноприводный экземпляр – за 9,9 с. А вот более слабая 130-сильная предлагается исключительно с МКП и проигрывает переднеприводному вариатору целую секунду.

Летом в линейке моторов появится и “Кашкай” с умеренной гибридной системой, которая накапливает заряд в батарею для старт-стопа и увеличивает момент при старте на 6 Нм. А еще интересно, что также появится Qashqai в исполнении е-Power. В нем бензиновик не связан с колесами напрямую, а выступает только в роли генератора. Передние колеса вращает электродвигатель на 190 сил. А пока не появились электрифицированные версии, самым экономичным в линейке остается переднеприводный “Кашкай” с вариатором, который по заводским характеристикам в среднем сжигает 6,1 л на сотню. Хотя даже у полноприводного аппетит "не зашкаливает" – в районе семи литров.

Вариатор в имеющихся бензиновых версиях тоже немного усовершенствовался. В нем появился дополнительный насос масла, поэтому он быстрее перемещает шкивы вариатора, а значит – более чувствительно реагирует на нажатие педали газа. Положительно сказалось на поведении и применение электроусилителя, настройки которого пересмотрели и уменьшили передаточное число.

Помню, что предшественник не очень любил активное руление. А вот подвеска у него была очень неплохая, хорошо съедала мелкие и средние ямки. В новом поколении передняя "МакФерсон" почти не изменилась, а заднюю многорычажную разработали заново, сделав компактнее. При этом даже наш тестовый автомобиль на 19-дюймовых дисках с шинами 235/50 очень хорошо справляется с разбитыми дорогами Житомирской области. Разумеется, ям на трассе с острыми краями нужно бояться как огня, но на второстепенных дорогах ходовая держалась достойно. Наверное, машины с меньшими дисками и более высоким профилем показывают себя в таких условиях еще лучше.

Стоит почитать сколько сохраняются шины?

Единственное, что на трассе в салон попадает больше шума, чем хотелось бы: в первую очередь это касается изоляции колесных арок. В дождь отчетливо слышно, как по ним стучит песочек и гудят шины. Хотя частично это можно списать на зимний протектор.

Для развлечений и не только

Интересно, что среди режимов езды в Qashqai есть даже настройка Offroad. В нем, в отличие от Snow, многодисковая муфта передает на корму не 25, а 45% тяги. При этом на цифровой приборной панели отображается графика распределения момента между осями. Но даже в сочетании с клиренсом в 18 см это не превращает кроссовер в Patrol. Снежные участки до сих пор я бы советовал форсировать скорее с разгона, чем внатяжку.

С другой стороны, именно этот режим в комбинации с выключенной системой стабилизации позволил немного подрифтовать на заснеженных дорогах. Хотя чувствовалось, что для Qashqai это был неестественный стиль езды. Потому что если перебрать в скользком вираже со скоростью, Nissan пытается ускользнуть передними колесами на внешнюю обочину. Ничего не поделаешь – безопасность на первом месте. И о ней Nissan подумал хорошо. Даже в самой простой версии Visia уже есть 16 систем безопасности, а у топовых версий даже система распознавания движущихся объектов.

И напоследок, расскажу о том, что упоминал в начале. О самом вкусном. Чтобы закрепить впечатление о новом Qashqai, японский производитель устроил журналистам настоящий вечер национальной кухни. Для этого пригласил бывшего шеф-повара японского посла. Он сказал шикарную вещь: "Все, что делают японцы, они доводят до совершенства". Например – мясо вагю, в котором жир плавится при температуре 40 градусов. Поэтому оно очень нежное, а когда кладешь на язык, чувствуешь, как тает этот жир. Для понимания: килограмм вягу, привезенного из Японии, стоит около тысячи долларов. То есть выходит, что несколько групп журналистов съели целый “Кашкай”.

Цены на новый Nissan Qashqai

Надеюсь, не этот факт повлиял на то, как вырос ценник кроссовера. Если раньше самый дорогой "Кашкай" стоил 820 тысяч, то теперь ценник за Tekna+ прыгнул до 1 миллиона 197 тысяч. Ничего не поделаешь, за такое количество оборудования нужно платить. И платить будут, потому что похоже, что у “Кашкая” есть все шансы превзойти успехи предшественника. Well done!

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Nissan.