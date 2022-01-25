В Украине начались продажи третьего поколения Nissan Qashqai. Журналисты "Авто24" впервые приехали на нем несколько сотен километров по заснеженным дорогам.

Nissan Qashqai стал первопроходцем класса компактных кроссоверов, его владельцами стали более 5 миллионов человек. Третье поколение Ниссан Кашкай, которое вышло в 2021 году, создали по той же концепции, что и предшественника.

Очень важная особенность новинки – она придает большее ощущение качества автомобиля. Это касается материалов обивки, качества сборки, тактильных ощущений и даже звуков при использовании автомобиля. Например, дверь закрывается с глухим звуком, а напоминание о непристегнутом ремне безопасности раздается мелодичным рингтоном. Смартфон имеет свое место, где подзаряжается без провода, так же без проводов работает функция Aplle Car Play.

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На первом тест-драйве автомобили были в максимальной комплектации Tekna+. В ней 19-дюймовые диски, панорамная крыша, кожаный салон темно-синего цвета. Водитель и передний пассажир могут воспользоваться функцией массажа, а кроме экранов мультимедийного центра и панели приборов информация о маршруте высвечивается на проекционный дисплей. К шумоизоляции практически нет замечаний, а матричные фары светят дальним светом, не dazzling встречный транспорт. Водитель может включить не только подогрев или массаж, но и погреть руки на руле.

Для модели оставили компактные размеры снаружи, но увеличили пространство внутри. Например, в длину новый Qashqai стал длиннее всего на 3 см, зато объем багажника вырос на 74 л (а это целый чемодан среднего размера), а пространство для пассажиров выросло на 3 см в районе плеч и на 1 см в районе бедер. Увеличение пространства ощущается и визуально, и с открытой панорамной крышей, которая дает максимальное ощущение пространства пассажирам второго ряда. С ним поездка на дальние расстояния представляется интересной и совсем не утомительной. Хотя на плохой дороге пассажиры порой чувствуют срабатывание подвески на отбой, а холод просачивается с дверцы на ноги. Не хватало в кожаном салоне и подогрева заднего ряда. Зато здесь есть воздушные дефлекторы, два USB-разъема и подстаканники в подлокотнике. Удобный выход из машины обеспечивают широкие двери, которые открываются на 90 градусов.

Новый Nissan Qashqai оснащается современным 1,3-литровым турботомором, который в начальной комплектации идет вместе с механической коробкой передач и выдает 130 л. с., а в средних и старших – вариатор и мотор на 150 л. с. Также можно выбрать передний или полный привод. В случае с полным, как в тестовом автомобиле, к трем режимам движения (эко, нормал и спорт) добавляются внедорожные – снег и грязь.

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Во время поездки мы использовали зимний режим при движении по заснеженным поверхностям, – авто снижало проскальзывание колес до минимума. А на чистой асфальтовой трассе лучше всего управлять в спортивном режиме – так автомобиль быстрее раскрывается и использует все 250 НМ крутящего момента, обгона попутного транспорта даются легче.

В целом первое впечатление от нового Nissan Qashqai оказалось на удивление позитивным. Это современный автомобиль, который имеет максимум функций комфорта и безопасности, новейшее мультимедийное оборудование, просторный внутри и компактный снаружи. Много вариантов комплектаций позволяют выбрать именно тот вариант, который лучше подойдет по функционалу, комфорту и цене. Кстати, украинские дилеры предоставляют приложению скидку нынешним владельцам Nissan. А то, что они увидят ощутимый прогресс в новой модели, не вызывает никакого сомнения.